Milan, l'infortunio di Bennacer inguaia Fonseca e Ibrahimovic

Il grave infortunio subito con la nazionale algerina terrà Ismail Bennacer fuori dai campi da gioco fino al 2025. Inutile illudersi che si possa fare prima. La lesione al polpaccio è di terzo grado il che comporta, se gli esami al rientro in Italia non cambieranno la diagnosi, un'assenza di 2-3 mesi. Tradotto: Fonseca dovrà fare a meno di uno dei due mediani di contenimento in rosa, avrà il solo Fofana da aggiungere a Reijnders e Musah nelle rotazioni che prevedono la possibilità di alternare le coppie visto l'incalzare degli impegni quando la Champions League sarà ripartita.

Un guaio enorme per il tecnico e per la società. E' vero che Bennacer ha vissuto un'estate sul filo, pronto in ogni momento a cambiare acasacca e a lungo accostato ad Atletico Madrid e Marsiglia prima dello stop alle trattative. Però, una volta rimasto in rossonero, l'algerino rappresentava una chance di equilibrio per Fonseca e come tale sarebbe stato utilizzato nel corso della stagione. Ora si deve ricominciare daccapo. Non è agli atti un cambio di modulo, col passaggio al centrocampo a tre che aumenterebbe la possibilità di usare le mezze ali: dunque bisogna rivolgersi al mercato o altrove.

Il primo nome che viene in mente è quello di Adrien Rabiot, ancora senza squadra dopo aver rifiutato la ricca proposta della Juventus e la corte di molte altre squadre. Perché? Una situazione difficile da spiegare e che ha colpito anche il ct della Francia Deschamps, chiaro nello spiegare che senza intensità da allenamento con un gruppo vero anche le porte dei Blues finiranno per chiudersi per Rabiot.

Non ha lo stesso profilo tattico di Bennacer e costerebbe tanto in termini di stipendio, forse alterando gli equilibri di uno spogliatoio che deve affrontare i rinnovi di Maignan e Theo Hernandez. Possibile, allora, che Ibrahimovic si rivolga a una soluzione interna attingendo da Milan Futuro che serve anche a questo. Lì è parcheggiato Silvano Vos, pescato ad agosto inoltrato dall'Ajax con cui ha accumulato diverse presenze anche in Europa. La Serie C gli sta evidentemente stretta e potrebbe rapidamente fare il salto al piano superiore. Oppure Kevin Zeroli, ex capitano della Primavera e trascinatore dell'Italia di categoria.

In ogni caso l'urgenza è evidente da subito e i tempi di reazione del Milan al guaio dovranno essere rapidi. La partenza ad handicap della squadra di Fonseca non consente ritardi o distrazioni: sbagliare potrebbe compromettere del tutto il campionato e avviare col piede sbagliato la campagna di Champions League che scatterà con i due avversari peggiori: Liverpool e Bayer Leverkusen. Rientrato dalle vacanze (o dai suoi impegni professionali), Ibra dovrà muoversi in fretta.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO SU PANORAMA