Juventus, ecco le motivazioni con cui è stato stabilito il -10 [DOCUMENTO]

Un conteggio attribuendo un peso in punti per ciascun dirigente condannato. Ecco come la Corte federale d'Appello è arrivata a definire la penalizzazione che ha spedito la Juventus fuori dalla zona Champions League. Il -10 divenuto "definitivo" secondo le parole di Francesco Calvo, nel momento in cui il club bianconero ha scelto la via del patteggiamento per chiudere anche il secondo filone, quello relativo a manovre stipendi, partnership sospette e rapporti irregolari con alcuni procuratori.

sez-unite-decisione-n-0110-cfa-del-30-maggio-2023.pdf

Il meno 10 è stato costruito dai giudici dell'appello seguendo una logica aritmetica e dando un peso ponderato ai dirigenti con potere di firma condannati nel processo per revocazione di gennaio con sentenza passata in giudicato una volta respinto (per loro) il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.

Si legge nel documento di motivazioni depositato a corredo del dispositivo: "Al fine di definire il quantum della sanzione da irrogare alla F.C. Juventus spa, occorre far riferimento, in un’ottica comparativa, al contributo causale di ciascuno, in ragione del ruolo rivestito nella vicenda in esame, ed alle sanzioni irrogate ai quattro Consiglieri operativi, tra cui il Presidente della società sportiva, Andrea Agnelli. Ne consegue che un criterio di imputazione delle relative responsabilità personali si riflette sul quantum della sanzione da irrogare al sodalizio sportivo, nei seguenti termini: 1) Fabio Paratici, 30 mesi di inibizione: pesano 4 punti di penalizzazione; 2) Andrea Agnelli, 24 mesi di inibizione: pesano 3 punti di penalizzazione, atteso il ruolo rivestito di Presidente del CdA e legale rappresentante della società; 3) Maurizio Arrivabene, 24 mesi di inibizione: pesano 2 punti di penalizzazione; 4) Federico Cherubini 16 mesi di inibizione: pesa 1 punto di penalizzazione".