Inter, migliorano i conti: passivo ridotto a -36 milioni (e Oaktree ne mette 47)

Il primo bilancio dell'era Oaktree si è chiuso con un netto miglioramento dei conti rispetto al 2023. Sempre in rosso (dal 2020 sono stati bruciati 609 milioni di euro) ma con perdite limitate a un -36 che segna una conferma del trend iniziato nel finale della gestione Zhang. A 30 giugno 2023 il passivo era stato di 85 milioni di euro.

Il fatturato complessivo per la stagione 2023/2024, quella della conquista della storica seconda stella, si è attestato a 473 milioni di euro scrivendo un record storico per il club: i ricavi sono aumentati di 48 milioni di euro mentre i costi di produzione sono rimasti pressoché stabili rispetto all’anno precedente, per un totale di 464,5 milioni di euro. Diretta conseguenza di questi andamenti è un aumento netto del valore della produzione per 9 milioni di euro, rispetto a una perdita di 40 milioni di euro nello scorso esercizio.

Oaktree ha provveduto nel corso del primo trimestre dell’esercizio 2024/25 a una importante operazione di ricapitalizzazione per complessivi 47 milioni di euro. Le riserve di patrimonio netto a disposizione della società aumentano quindi di 44 milioni attraverso dirette iniezioni di cassa e di 3 milioni attraverso la conversione dell’ultima quota residua di finanziamenti soci.

Articolo in aggiornamento

