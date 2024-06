Europeo 2024: la Uefa incassa 1,2 miliardi di euro (e ne ridistribuisce un quarto)

La Uefa punta a incassare 1,2 miliardi di euro dall'Europeo 2024 in Germania e di questa somma ridistribuirà alle nazionali che ne prendono parte (24) 331 milioni. E' la fotografia che emerge da un report Deloitte consultato dall'agenzia di stampa Radioco secondo il quale l'obiettivo degli organizzatori è superare i 2,4 miliardi di euro di ricavi commerciali complessivi. E' il piano esposto da Martin Kallen, Ceo di Uefa Events: soldi derivanti anche dalle sponsorizzazioni che comprendono marchi iconici come sponsor globali ufficiali, oltre ad una serie di sponsor nazionali.

Dall’altra parte per l’organizzazione del torneo sono previsti costi pari a circa 1,2 miliardi di euro con un margine operativo a cui punta l’Uefa dovrebbe essere quindi di 1,2 miliardi. Una quantità di denaro da reinvestire in progetti per lo sviluppo del calcio continentale visto che la fetta destinata alle nazionali partecipanti copre circa un quarto dei costi e del margine a disposizione di Nyon.

Secondo un’analisi di Deloitte, infatti, l'Europeo 2024 sarà fonte di ricavi complessivi per 331 milioni di euro per le 24 federazioni coinvolte. Più le squadre andranno avanti sul tabellone più, oltre alla gloria, incasseranno anche sul fronte economico. La quota per essere arrivate alla fase a gironi è di 9,25 milioni di euro ma a questi si aggiungono i bonus risultati: 1 milione per partita vinta, 500mila euro per il pareggio. Le qualificazioni per ottavi, quarti, semifinale e finale valgono da 1,5 a 4 milioni di euro. La squadra campione potrà raggiungere, vincendo tutte e tre le partite del proprio girone, un compenso massimo di 28,25 milioni di euro.

