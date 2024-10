Real Madrid sempre più ricco: la rosa vale 1,7 miliardi di euro

La rosa stellare messa a disposizione di Carlo Ancelotti ha un valore che si può esprimere in cifre: 1,728 miliardi di euro. Un dominio assoluto in Europa e nel mondo che conferma la grandezza di un club inarrivabile anche per le ricchissime della Premier League. L'inaugurazione dello stadio Bernabeu ammodernato ha scavato un altro solco rispetto alla concorrenza e gli effetti si vedono sul campo: in estate è arrivato a Madrid niente meno che il fuoriclasse francese Mbappé e non deve trarre in inganno il fatto che si sia trattato di un parametro zero in uscita a fine contratto dal Psg.

A mettere in fila i valori delle rose del calcio europeo è stato il CIES. Dietro al Real Madrid si trova il Manchester City di Pepe Guardiola con un valore stimato in 1,471 miliardi di euro. Quindi a completare il podio ecco il Chelsea (1,388). Le inglesi comandano sono 6 nelle prime 10 posizioni della classifica perché ci sono anche Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham. Gli spazi rimanenti sono occupati da Barcellona (5° con 1,124), Psg (7° con 1,088) e a sorpresa il Bayer Leverkusen (10°) che sopravanza anche il Bayern Monaco a completamento della stagione quasi perfetta che l'ha visto conquistare il titolo tedesco e arrivare alla finale di Europa League.

Le italiane non compaiono nella Top10 e purtroppo non è una sorpresa. Ci difendiamo, a fatica, nella fascia intermedia che va dalla decima alla ventesima posizione: qui ci sono Inter (13°), Milan (14°), Juventus (17°) e Napoli (20°). Abbastanza per essere competitivi ma scarsamente vincenti nelle coppe europee. Interessante, però, verificare come all'interno della Serie A i valori si siano riequilibrati in testa.

Ecco la classifica del valore delle rose nella Serie A italiana come fotografata dal CIES:

1. Inter - 800 milioni di euro

2. Milan - 762

3. Juventus - 697

4. Napoli - 598

5. Atalanta - 586

6. Roma - 449

7. Bologna - 383

8. Fiorentina - 299

9. Lazio - 289

10. Torino - 219

11. Udinese - 178

12. Genoa - 153

13. Lecce - 135

14. Parma - 122

