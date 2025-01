Champions League, le avversarie delle italiane (se fosse finita qui)

Mancano novanta minuti alla fine della prima fase della nuova Champions League e il quadro è ancora tutto da disegnare. Ci sono poche certezze, a partire dal dominio con cui il Liverpool ha attraversato il suo girone (7 vittorie su 7) e che lo proietterà come testa di serie numero uno nell'urna di Nyon. Anche la lista di chi va a casa si è già riempita di qualche nome, ma la cosa più interessante è che lo sviluppo dei potenziali accoppiamenti nei play off di febbraio o negli ottavi di finale di marzo potrebbe essere sorprendente e in controtendenza rispetto alle attese di chi aveva costruito un formato sulla carta destinato a garantire le big.

Non è stato così, un po' per colpa loro come nel caso del Psg e del Manchester City, ma non solo, molto perché la classifica unica con calendari asimmetrici per ciascuna delle 36 partecipanti ha creato un mix non prevedibile di risultati. L'effetto è che, con ancora una sola giornata da disputare (mercoledì 29 gennaio con tutte le partite alle ore 21) non è ancora chiaro quale sia il vantaggio di chiudere nelle prime otto, oltre a saltare un turno, o lottare per posizionarsi bene nel gruppone delle altre 16 destinate alla doppia sfida di febbraio.

Ecco come sarebbe il tabellone della seconda fase, se la prima fosse terminata qui. In neretto le qualificate direttamente agli ottavi di finale mentre nei playoff si incrociano una squadra della prima coppia (es. 17° e 18°) e una della seconda (15° e 16°):

1/2 Liverpool/Barcellona

17/18 JUVENTUS/Celtic Glasgow

15/16 Bayern Monaco/Real Madrid





7/8 ATALANTA/Bayer Leverkusen

23/24 Sporting Lisbona/Stoccarda

9/10 Aston Villa/Monaco





5/6 Atletico Madrid/MILAN

21/22 Benfica/Psg

11/12 Feyenoord/Lille





3/4 Arsenal/INTER

19/20 Psv/Bruges

13/14 Brest/Borussia Dortmund





4/3 INTER/Arsenal

19/20 Psv/Bruges

13/14 Brest/Borussia Dortmund





6/5 MILAN/Atletico Madrid

21/22 Benfica/Psg

11/12 Feyenoord/Lille





8/7 Bayer Leverkusen/ATALANTA

23/24 Sporting Lisbona/Stoccarda

9/10 Aston Villa/Monaco





2/1 Barcellona/Liverpool

17/18 JUVENTUS/Celtic Glasgow

15/16 Bayern Monaco/Real Madrid





