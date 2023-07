Futuro all'Atletico Madrid per Verratti? Il Psg chiede 70 milioni

Marco Verratti non è più nella lista degli incedibili del Psg che sta progettando un'autentica rivoluzione sotto la guida di Luis Enrique. Non è un esubero come altri compagni, messi fuori dal progetto dal tecnico catalano, ma a fronte di una buona offerta potrebbe lasciare la Ligue1. Secondo la stampa spagnola interessa soprattutto all'Atletico Madrid di Simeone che avrebbe preso contatti sia con l'entourage che con il club parigino. La richiesta del Psg è 70 milioni di euro, ma non è detto che non possa scendere col passare delle settimane, vista anche l'esigenza di rientrare da alcuni investimenti degli ultimi anni allineandosi alle regole del Fair Play finanziario della Uefa.

TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO