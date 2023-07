Verratti va all'Al Hilal: 156 milioni in tre anni

Marco Verratti è pronto a sbarcare in Arabia Saudita con un ingaggio da sceicco: 156 milioni di euro lordi in tre anni, il triplo di quello che prende al Psg. Il club è quello dell'Al Hilal, uno dei più attivi in questa estate folle di calciomercato. Gli emissari sauditi sono stati a Parigi dove hanno incassato il no di Mbappé ma hanno rilanciato sul centrocampista della nazionale azzurra trovando accoglienza. Ora dovranno scrivere un accordo con il Psg.

