Tomori e Kolo Muani: le due sfide di mercato tra Milan e Juventus

Non c’è solo la Supercoppa italiana a ridere i destini di Juventus e Milan in questo inizio di nuovo anno. Le difficoltà in classifica delle due squadre, entrambe attardate e fuori dalla zona Champions League, costringono i dirigenti dei due club a ragionare su un mercato di gennaio, aggressivo. Necessità che in parte si sovrappongono e mettono Ibrahimović e Giuntoli in linea di collisione per almeno due reparti: difesa e attacco.

Il pianoforte è rappresentato da Tomori, centrale dello scudetto milanista 2022 finito in fondo alle gerarchie con Fonseca. La Juventus lo sta corteggiando da settimane, immaginando di poter ripetere con lui l’operazione portata a compimento la scorsa estate prelevando Kalulu da Milanello con la formula del prestito e pagamento a condizioni di favore. Scelta che ha scatenato critiche verso i dirigenti del Milan che oggi tengono duro, non volendo ripetere l’esperienza.

L’esonero di Fonseca e l’arrivo di Conceicao può cambiare le cose definitivamente. Tomori è atteso a un recupero di centralità nel progetto tecnico dei rossoneri, ma se verso la fine del mese la situazione fosse identica ad oggi la trattativa, per ora solo sullo sfondo, potrebbe tornare di stretta attualità. In quali termini? Mai senza obbligo di riscatto e difficilmente per una cifra inferiore ai 25 milioni di euro più bonus.

La Juventus si sta muovendo anche su altri difensori. Il preferito è il centrale del Feyenoord, David Hancko. La sensazione è che sia solo questione di capire quando e non se il giocatore sbarcherà a Torino; certamente a giugno, ma Thiago Motta ne ha bisogno subito per sopperire alle lunghe degenze di Bremer e Cabal. Attenzione anche ad Antonio Silva che potrebbe, però, finire nel mirino anche del Milan in virtù degli ottimi rapporti con il potente procuratore Jorge Mendes che ha spostato Conceicao in rossonero.

Poi si passa all’attacco, dove l’obiettivo numero uno della Juventus è l’olandese Zirkzee, ma sul taccuino c’è anche il nome di Randal Kolo Muani che sta faticando a trovare spazio nel Psg e che spinge per lasciare la Francia già nella finestra di gennaio. È un profilo di medio e alto livello che non può passare inosservato e infatti la concorrenza su di lui è internazionale e non solo italiana. Quanto costa? All’inizio di questa sessione, non meno di 50 milioni di euro, poi il prezzo potrebbe calare col trascorrere delle settimane e col moltiplicarsi delle panchine parigine di un giocatore che rischia anche di perdere il posto della nazionale francese. Opportunità che potrebbe tornare da attualità a fine gennaio e interessare sia Conceicao che Thiago Motta.

