Szczesny, fine della storia: ufficiale la rescissione con la Juventus

Szczesny e la Juventus si sono detti addio ufficialmente. L'epilogo della storia del portiere polacco con la maglia bianconera è un comunicato asciutto nel cuore dell'estate con il quale il club formalizza quello che ormai era chiaro da settimane e cioé che non ci sarebbe stato posto per lui nel progetto di Thiago Motta: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente con il calciatore Wojciech Tomasz Szczesny il contratto di diritto alle prestazioni sportive. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2023/2024, pari a € 1,6 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore".

(tratto da www.Juventus.com)

Dopo che erano sfumate le trattative con il Monza e con alcuni club dell'Arabia Saudita, Szczesny era rimasto ad allenarsi da solo usufruendo di un permesso speciale da parte della società. Una sorta di smart working per tenersi in forma e poter ora valutare con calma ogni eventuale scenario. La risoluzione è un gesto di apertura del polacco nei confronti della società perché consente un risparmio rispetto ai circa 13 milioni di euro lordi di costo dello stipendio per l'ultimo anno di contratto. La buonuscita che si aggira intorni ai 4 milioni di euro in parte neutralizza il beneficio, ma da qui in poi il monte ingaggi della Vecchia Signora sarà alleggerito da una delle voci più impattanti dopo aver perso anche Pogba, Alex Sandro e Rabiot.

