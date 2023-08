L'Inter rompe gli indugi? Pronta la clausola per liberare Sommer

Simone Inzaghi sta perdendo la pazienza e l'Inter è pronta a forzare i tempi per dargli il portiere titolare che attende dall'inizio dell'estate. I nerazzurri sono entrati nell'ordine di idee di pagare la clausola da 6 milioni per liberare Yann Sommer dal Bayern Monaco. Un'ipotesi fin qui scartata per evitare uno sgarbo ai bavaresi e per cercare uno sconto o quanto meno una formula che evitasse il versamento in un'unica rata dei 6 milioni che i tedeschi incasseranno. L'altra ipotesi è debuttare in campionato contro il Monza (19 agosto) con il giovane Stankovic tra i pali: il ragazzo ha impressionato nella tournée in Giappone tanto da essere spesso preferito per la maglia da titolare.

TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO