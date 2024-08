Samardzic, questa è la volta buona: va all'Atalanta

Lazar Samardzic sarà un giocatore dell'Atalanta, almeno fino a prova contraria. Precisazione necessaria vista la storia tormentata della scorsa estate, quando il centrocampista serbo dell'Atalanta è stato a un passo dall'Inter - fatte addirittura le visite mediche prima dello strappo - e poi del Napoli, salvo rimanere a Udine. La stagione non è stata all'altezza e anche nell'Europeo Samardzic non si è distinto particolarmente, ma l'Atalanta non si è spaventata e questa volta tutto sembra portare alla fumata bianca.

L'Udinese riceverà 20 milioni di euro più qualche bonus. Meno di quanto Lazar veniva valutato un anno fa ma in ogni caso una cifra adeguata perché anche i friulani possano dire di aver fatto un buon affare. Va ricordato che Samardzic è sbarcato a Udine nel 2021 dal Lipsia, pagato 3 milioni di euro.

Gasperini lo inserirà gradualmente in una squadra destinata a perdere Koopmeiners, destinazione Juventus. Non è l'unico rinforzo nel reparto, che ha visto sbarcare a Zingonia anche Zamiolo: il pressing per arrivare a O'Riley è insistente anche se il Celtic Glasgow per ora resiste.

