Samardzic e la Lazio divisi dalle commissioni

Lazar Samardzic, atto secondo. Un anno dopo il clamoroso stop alla trattativa con l'Inter, quando le visite mediche erano già state effettuate, il centrocampista dell'Udinese torna sul mercato. Questa volta ad avvicinarsi al suo cartellino è la Lazio di Claudio Lotito, che sta ricostruendo tutto il reparto offensivo. Una trattativa non difficile per quanto riguarda il cartellino, valutato circa 8 milioni di euro; un prezzo ritenuto adeguato anche dalla Lazio mentre per l’Udinese esiste la necessità di cedere un giocatore che era già stato messo in uscita dodici mesi fa

Il punto centrale rimane però lo stesso della scorsa estate: accontentare le richieste del padre e Agente di Samardzic e ottenere la firma. Non un problema di ingaggio (circa 2 milioni di euro netti a stagione), ma di commissioni. Un anno fa tutte le storie di mercato intorno al centrocampista naufragarono andando a sbattere su questo scoglio. Come finirà quest’anno?



