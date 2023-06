Pulisic-Milan, colpo da 10 milioni  di euro

Il Milan punta Christian Pulisic per completare la doppietta di acquisti in casa del Chelsea, club che ha molti esuberi frutto dell'ultima folle stagione del calciomercato che non ha prodotto risultati apprezzabili in campo. L'attaccante esterno classe 1998, nazionale statunitense, ha un prezzo di 10 milioni di euro più bonus con l'unico ostacolo di uno stipendio da abbassarsi perché poco compatibile con gli standard della Serie A.

