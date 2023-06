De Laurentiis, contatti per il rinnovo di Osimhen con il Napoli

Aurelio De Laurentiis è al lavoro per cercare di blindare Victor Osimhen così da non dover perdere anche lui dopo aver salutato Luciano Spalletti e, a breve, Cristiano Giuntoli. I contatti tra il presidente e l'entourage del nigeriano sono continui: si cerca una soluzione per andare oltre la scadenza del 30 giugno 2025, adeguando l'ingaggio senza uscire troppo dai parametri che il Napoli si può permettere per questioni di bilancio.

Un equilibrio non semplice, anche perché su Osimhen ci sono gli occhi delle grandi europee. Quanto vale? In Francia hanno scritto di un'offerta del PSG da 130 milioni di euro rifiutata da De Laurentiis che ne chiederebbe 180 per sedersi al tavolo di un'eventuale trattativa. Cifra che viene considerata troppo alta, ma che costringe ADL anche a ragionare su un ingaggio che deve essere da top player e che non è detto il Napoli di oggi si possa permettere.

