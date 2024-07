Il Monza sceglie l'esperienza in porta: arriva Keylor Navas

Alla fine Adriano Gallian ha scelto l'esperienza per coprire il ruolo di portiere del suo Monza, lasciato vacante dalla partenza di Di Gregorio per la Juventus. Il numero uno della squadra di Nesta nella prossima stagione sarà Keylor Navas, nome pescato a sorpresa dopo aver sondato a lungo quello del polacco Szczesny (troppo costoso il suo stipendio) e quello di Gollini.

Classe 1986, Keylor Navas ha alle spalle una carriera ai massimi livelli. Cinque anni al Real Madrid dal 2014 al 2019, poi il passaggio al Psg fino al 2023 prima dell'esperienza in Inghilterra con la maglia del Nottingham. Sterminato il suo palmares in cui brillano soprattutto le tre Champions League conquistate con il Real Madrid.

A 37 anni sbarca in Serie A ancora in discrete condizioni fisiche e tecniche. L'obiettivo del Monza è di mettere carisma e leadership in un gruppo che cambia molto, a partire dall'allenatore in panchina. L'arrivo di Navas chiude definitivamente la porta a Szczesny che rimane ora un problema per la Juventus che ha bisogno di salutare il polacco per risparmiare il ricco ingaggio.

