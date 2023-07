Milan, sfuma Danjuma: va all'Everton

Arnaut Danjuma non sarà un rinforzo a disposizione del nuovo Milan di Pioli. Lo scrivono i giornali spagnoli annunciando che l'esterno, nell'ultima stagione in Liga con la maglia del Villarreal, ha accettato la corte dell'Everton preferendo la Premier League all'avventura nella Serie A. Il Milan deve, dunque, cambiare obiettivo per completare il suo pacchetto di esterni offensivi.

