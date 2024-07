Milan, è l'ora di Pavlovic per blindare la difesa di Fonseca

Strahinja Pavlovic è in arrivo a Milano, questione di un paio di giorni. Quasi certamente Fonseca lo troverà a Milanello di ritorno dalla tournée negli Stati Uniti, dopo aver sfidato anche Real Madrid e Barcellona. E' il rinforzo che serve per blindare la difesa, il titolare che sulla carta dovrà fare coppia con Tomori e consentire di avere anche buone alternative per le rotazioni di una stagione lunga e intensa.

La trattativa con il Salisburgo è agli sgoccioli. Non è stata semplice né rapida perché le pretese degli austriaci erano alte. L'accordo sarà trovato sulla cifra di 20 milioni di euro con una larga parte fissa e una piccola di bonus, facilmente raggiungibili. Il Milan aveva già l'intesa con l'entourage del serbo e questo si è rivelato decisivo per evitare l'intromissione di club dalla Premier League.

Pavlovic sottoscriverà un contratto da 1,5 milioni di euro netti. Il doppio di quanto guadagna con il Salisburgo, ma una cifra che rientra senza alcun problema nelle strategie rossonere di contenimento dei costi.

Il grave infortunio patito da Florenzi nel match contro il Manchester City costringerà, invece, Ibrahimovic e Moncada a mettere ancor maggior attenzione sulla pista che porta a un nuovo laterale destro. L'assenza di Florenzi dai campi da gioco sarà lunga e il solo Calabria non basta. Il nome è quello di Emerson Royal ma la trattativa con il Tottenham è ancora lontana da una definizione.

