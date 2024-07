Milan, l'infortunio di Florenzi accelera i tempi per Emerson Royal

Il brutto infortunio di Florenzi, che nell'amichevole negli Stati Uniti contro il Manchester City si è procurato la lesione del legamento crociato con interessamento meniscale, ha costretto il Milan ad accelerare i tempi nella ricerca di un esterno destro. Il nome di Emerson Royal, difensore del Tottenham, compariva già nella lista di Ibrahimovic e Moncada ma non rappresentava certo una priorità dovendo prima la squadra intervenire sull'asse centrale dello schieramento.

Ora, però, la certezza è che Florenzi starà fuori praticamente per tutta la stagione. Serve un alter ego di capitano Calabria e la trattativa con il Tottenham sta procedendo spedita. Il punto di incontro sarà intorno ai 15 milioni di euro, qualcosa meno di quello che chiedono gli Spurs ma comunque uno sforzo importante da parte del Milan che ha investito su Morata e Pavlovic circa 35 milioni di euro e sta cercando di chiudere anche con il Monaco per Fofana prima di concentrarsi sulla punta di riserva.

Emerson Royal è stato molto utilizzato dal Tottenham nei mesi di permanenza di Antonio Conte a Londra, poi ha progressivamente perso spazio e minutaggio. Nell'ultima stagione ha visto il campo complessivamente per 1.335 minuti con 24 presenze totali di cui, però, solo la metà partendo da titolare. E' in uscita e il Tottenham ha messo in conto la sua cessione. Tatticamente andrebbe a coprire con Calabria le spalle della coppia di destra offensiva Pulisic-Chuckwueze.

