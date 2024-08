Lookman rompe con l'Atalanta: lo vuole il Psg

Dopo il certificato medico di Koopmeiners, ecco il "grazie, resto a casa" di Ademola Lookman. E' un'estate difficile quella cha sta vivendo l'Atalanta e la sconfitta nella Supercoppa Europea per mano del Real Madrid non c'entra nulla. La novità a due settimane dalla fine del mercato e a poche ore dal debutto in campionato sul campo del Lecce è la scelta dell'attaccante nigeriano di ascoltare le sirene che provengono dal Psg. Luis Enrique deve trovare un sostituto che prenda il posto del portoghese Gonçalo Ramos, la cui caviglia ha ceduto e che dovrà stare fuori per diversi mesi. Tutti pensavano a Osimhen, considerato dalla primavera obiettivo dei parigini, nella realtà il sondaggio è stato fatto con Lookman e lui non è rimasto insensibile tanto da non partire per Lecce con i compagni di squadra.

E l'Atalanta? In assoluto l'eroe della finale di Europa League a Dublino (tripletta) non è mai stato considerato incedibile anche per via di un contratto che scade nel 2027 e dell'opportunità di valorizzarlo nel punto più alto della sua carriera. Però c'è un problema di tempi, perché sul mercato rimane poco e la partenza di Lookman, che arriva dopo l'infortunio di Scamacca, costringerebbe Gasperini a rivoluzionare l'attacco mentre già si gioca con un evidente ridimensionamento della forza della sua rosa. Oltre a questo c'è l'irritazione per il modo con cui la vicenda dell'interessamento del Psg si sta sviluppando.

Lookman potrebbe costare non meno di 50 milioni di euro. Denaro da riversare nel mercato in entrata dove finora la Dea ha lavorato per sostituire gli infortunati e Koopmeiners (Samardzic ultimo colpo). Buttarsi a caccia di un attaccante non sarà facile e rimane la domanda di fondo sul perché tutti vogliano andare via da Bergamo alla vigilia di una stagione in cui l'Atalanta avrebbe le possibilità di partire non lontana dalle migliori.

