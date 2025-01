Clamoroso Napoli, Kvaratskhelia verso il Psg

La bomba l'ha fatta scoppiare la stampa francese, ma questa volta non è seguito il tradizionale lavoro dei pompieri. Khvicha Kvaratskhelia può lasciare il Napoli già nel corso della sessione invernale del calciomercato. Non è detto finisca così, ma il solo fatto che una trattativa sia aperta rende uno scenario fin qui considerato impossibile qualcosa di potenzialmente clamoroso. Sulle tracce di Kvara c'è sempre il Psg che già in estate aveva tentato l'accoppiata con Osimhen vedendosi respingere al mittente un'offerta irrinunciabile. Allora, però, Antonio Conte aveva posto il veto per la partenza di uno dei protagonisti dello scudetto del 2023 mentre è possibile che oggi le posizioni siano meno rigide.

La ragione? Prima di tutto di carattere economico, visto che Kvaratskhelia continua ad essere in attesa dell'adeguamento con prolungamento di un contratto in essere fino al 2027: guadagna un milione e mezzo netto ed è uno degli stipendi più bassi della rosa partenopea, valore non adeguato al peso che ha avuto e che ha dentro le vicende calcistiche del Napoli. Gli abboccamenti degli scorsi mesi con l'entourage del giocatore non hanno prodotto alcun avvicinamento, anzi. Ecco che, in assenza di accordi, diventa credibile che si cerchi una exit strategy che consenta a tutti di essere contenti.

Kvaratskhelia ha in mano da mesi un'offerta di contratto da oltre 10 milioni di euro del Psg, cifra che in nessun modo il Napoli potrà avvicinare. E Conte? In estate il georgiano era intoccabile, adesso la stagione sta raccontando qualche difficoltà a tornare protagonista come nell'anno dello scudetto e in più sta prendendo corpo anche il brasiliano David Neres, investimento da 30 milioni che sta sfruttando le occasioni concesso da qualche problema fisico di Kvara e dall'opportunità per Conte di inserirlo progressivamente in maniera stabile nella squadra.

In più i dirigenti partenopei hanno messo gli occhi su Edon Zhegrova, esterno offensivo classe 1999, che piace a Manna e su cui potrebbe essere spostato parte dell'incasso della cessione di Kvaratskhelia. Il prezzo? Il Napoli può dettare le condizioni: non meno di 80 milioni di euro senza contropartite (anche se Skriniar potrebbe risolvere il problema difensivo). A Parigi hanno i fondi per soddisfare le richieste e la volontà di andare fino in fondo. Ci pensano anche a Manchester, sponda United. Ma la novità è che ci pensa anche il Napoli, seriamente.

