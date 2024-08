La Juventus punta Kalulu per la difesa: ecco l'offerta per il Milan

Pierre Kalulu è il nome nuovo nel taccuino di Cristiano Giuntoli per dare a Thiago Motta il rinforzo necessario in difesa. La Juventus si è fatta viva con il Milan approcciando una trattativa che deve essere rapida e con impatto economico limitato su questa finestra di calciomercato, visto che gli esterni e Koopmeiners costeranno parecchio e sono considerati puntelli inderogabili per il nuovo progetto tecnico.

Tutto è nato dal fallimento della corsa a Todibo, a lungo corteggiato dalla Juventus e poi finito in Premier League con la maglia del West Ham, unico club capace di soddisfare le richiesta del Nizza. Perso l'obiettivo numero uno, Giuntoli è passato al piano B bussando alla porta del Milan. Ipotesi d'accordo sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 15 che diventa obbligo a determinate condizioni. In ogni caso, con un minimo di garanzie anche per il Milan di non vedersi tornare indietro il difensore tra un anno.

E il Milan? L'arrivo di Pavlovic ha sistemato dal punto di vista numerico la rosa difensiva di Thiago Motta che alla voce centrali comprende anche Tomori, Thiaw e Gabbia. Quattro giocatori per due posti. Kalulu poteva essere utile anche come esterno destro, soprattutto dopo l'infortunio di Florenzi, ma lo sbarco di Emerson Royal che si alternerà con Calabria rende meno doloroso il distacco dal giovane francese protagonista dello scudetto del 2022. E darà a Furlani e Ibrahimovic un piccolo tesoretto per chiudere il mercato.

