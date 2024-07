La Juventus cambia le ali: la strategia per arrivare a Galeno

Non solo il difensore centrale e Koopmeiners: Cristiano Giuntoli si è messo in testa di dotare la Juventus di Thiago Motta anche di un paio di ali nuove di zecca. A sinistra il nome è quello di Yildiz, talento turco fatto in casa che da quest’anno avrà la responsabilità di far tornare i tifosi bianconeri a gustare guizzi e fantasia come un tempo nemmeno troppo lontano. A destra, invece, si va sul mercato dopo aver capito che il destino di Federico Chiesa è lontano da Torino.

La vicenda dell’esterno della nazionale azzurra è uno dei nodi ancora da sciogliere del mercato della Juventus: con il contratto in scadenza tra un anno, chiesa deve essere monetizzato in fretta per evitare la tentazione di arrivare fino alla scadenza naturale dell’accordo e potersi accasare altrove a parametro zero, magari nella nemica Inter di Beppe Marotta.

IL MERCATO DELLA JUVENTUS: DALL'AUSTERITY DI ELKANN AI COLPI DI GIUNTOLI

Giuntoli sta lavorando però sull’ala destra da regalare a Thiago Motta. Il nome in cima al taccuino del direttore sportivo bianconero è quello del brasiliano del Porto Galeno. Classe 1997, di ruolo attaccante ma con propensione a stare largo rispetto all’area di rigore, Galeno a classe ed esperienza che gli derivava dalle ultime due stagioni con la maglia del Porto. La sua clausola rescissoria è particolarmente alta: 60 milioni di euro.

Un prezzo eccessivo per la Juventus, che già deve mettere in conto un esborso simile per arrivare a Koopmeiners, considerato l’obiettivo centrale di tutta la sessione di calciomercato. Il club portoghese, però, ha bisogno di monetizzare per rispettare gli accordi presi con la Uefa e rientrare nei paletti del Fair Play finanziario: Ecco perché è Giuntoli può trattare da una posizione non di debolezza per strappare condizioni più favorevoli.

Non dovesse riuscire l’assalto a Galeno, l’alternativa potrebbe essere Adeyemi del Borussia Dortmund. Anche lui ha una valutazione molto alta e in questo caso ci sarebbe la difficoltà di strappare uno sconto ai tedeschi che non hanno alcun problema di bilancio. Motivo per cui il merino è puntato sull’ala destra del porto con l’obiettivo di chiudere in tempo perché si possa integrare con i compagni prima dell’inizio del prossimo campionato.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO SU PANORAMA