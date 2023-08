Inter, idea Scamacca per una squadra tutta italiana

La prima offerta da 22 milioni di euro più 3 di bonus, acquisto senza alcuna condizione, è stata respinta al mittente ma il canale tra Inter e West Ham si è aperto e porta a Gianluca Scamacca. E' lui l'uomo scelto da Marotta e Ausilio per prendere il posto di Lukaku un una rosa che sarà sempre più italiana, uno dei punti di forza della gestione marottiana da sempre. Il West Ham valuta Scamacca 30 milioni di euro avendolo pagato 35 un'estate fa ma non può non tenere in conto che l'offerta proveniente da Milano non contempla nessun tipo di prestito: cessione subito e senza condizioni. Ecco perché i discorsi si sono solo riaggiornati e proseguiranno nei prossimi giorni con buone chance per l'Inter di arrivare a meta.

