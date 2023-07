Inter, accordo per Samardzic dall'Udinese

Un nuovo colpo in arrivo per l'Inter di Simone Inzaghi: si tratta del centrocampista dell'Udinese Lazar Samardzic, passaporto tedesco. I nerazzurri hanno trovato un accordo con il club friulano - secondo quanto anticipato da Sportitalia - sulla base di un prestito con obbligo di riscatto e valutazione da 25 milioni di euro. Nell'affare anche il cartellino del giovane Fabbian, prodotto del vivaio interista che si è messo in luce nell'ultima stagione con la maglia della Reggina in Serie B. L'Inter si è riservata il diritto di riacquisto.

