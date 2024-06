L'Inter ha scelto il dopo Sommer: preso Martinez dal Genoa

L'Inter ha deciso di muoversi senza attendere oltre per coprire la casella di portiere alle spalle di Sommer per la prossima stagione, con la prospettiva di avere un giovane di talento che nel medio periodo possa diventare il titolare della porta nerazzurra. E' per questo che Marotta e Ausilio hanno rotto gli indugi e aperto le casse per superare lo stallo nella trattativa con il Genoa per Josep Martinez, numero uno che si è distinto nell'ultimo campionato.

Inizialmente l'operazione prevedeva l'inserimento del giovane Oristanio, prodotto del settore giovanile interista. Sul centrocampista, però, c'è stato il pressing del Venezia neo promosso in Serie A e Inter e Genoa hanno faticato a trovare un accordo su una eventuale recompra da parte dei nerazzurri. Dunque, per evitare di trascinare a lungo l'affare principale che riguardava Josep Martinez ecco che Marotta ha accettato le condizioni del Genoa per chiudere senza alcuna contropartita.

Josep Martinez costerà all'Inter complessivamente 15 milioni di euro tra parte fissa (circa 13) e variabile in bonus (2). Firmerà un contratto quinquennale fino al 2029 con ingaggio da 1,5 milioni di euro netti. Toccherà a lui convincere Simone Inzaghi di poter essere un'alternativa valida a Sommer, soprattutto in proiezione dal 2025.

