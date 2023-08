Inter, l'Arsenal fa il prezzo per Balogun: 30 milioni almeno

L'Arsenal ha fatto il prezzo per Folarin Balogun, il giovane attaccante che nell'ultima stagione si è messo in luce con la maglia del Lens e che è nel mirino dell'Inter dopo lo strappo con Lukaku. I Gunners sono dell'idea di lasciarlo partire visto che non ha spazio nella formazione di Arteta, ma non prendono in considerazione un'offerta che sia inferiore a 30 milioni di euro e questa cifra può essere considerata la base di partenza di qualsiasi trattativa.

L'Inter è pronta a tentare l'affondo ma su Balogun c'è anche l'interesse forte del Monaco che ha presentato all'Arsenal una proposta che si avvicina molto al prezzo fatto dagli inglesi.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO