Gudmundsson alla Fiorentina, si sblocca il mercato degli esterni

Gudmundsson va alla Fiorentina e sblocca il giro degli esterni che riguarda altre squadre della Serie A, partendo dalla Juventus a caccia di almeno un profilo che gioca già nel massimo campionato italiano. L'attaccante islandese, a lungo corteggiato anche dall'Inter, ha trovato l'accordo con la Fiorentina. Il Genoa lo cede per 8 milioni di prestito oneroso più 17 che dovrà versare al momento del riscatto e altri 4 di bonus: la cifra complessiva non si discosta molto dai 30 milioni che il Grifone aveva sempre ipotizzato come valore del giocatore, reduce da due ottime stagioni a Marassi prima in serie B e poi in serie A.

L'arrivo di Gudmundsson a Firenze era la condizione necessaria perché Rocco Commisso desse il via libera alla partenza di Nico Gonzalez con destinazione Juventus. L'argentino costerà intorno ai 30 milioni di euro ai bianconeri che di fatto finanzieranno l'operazione della Fiorentina. Nico Gonzalez ha da tempo accettato la corte di Thiago Motta e sarà il primo di due rinforzi sugli esterni offensivi che Giuntoli consegnerà entro la fine del mese di agosto al tecnico italo brasiliano.

Il Genoa, che in una settimana ha perso tutto l'attacco titolare, ora si deve muovere. Gilardino inizierà la stagione senza Retegui, andato all'Atalanta per coprire l'infortunio di Scamacca, e Gudmundsson. Avrà Pinamonti che è in uscita dal Sassuolo ed è uno dei pezzi pregiati di Giovanni Carnevali, costretto a metterlo sul mercato perché con un ingaggio poco sostenibile in serie B. Cercherà poi un esterno per completare la rosa.

Rimane fuori dal giro l'Inter che aveva seguito per mesi Gudmundsson. Simone Inzaghi lo avrebbe voluto come punta aggiuntiva alle spalle di Lautaro Martinez, Thuram e Taremi ma la determinazione di Arnautovic e Correa nel rifiutare ogni ipotesi di cessione ha reso impossibile l'affondo finale. L'austriaco resterà a Milano come quarta punta. Acquistato per 10 milioni di euro la scorsa estate, tormentato dagli infortuni, Arnautovic rischia di essere l'imbuto dei progetti di mercato nerazzurri.

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO SU PANORAMA