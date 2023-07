Frattesi, il Milan tenta l'affondo con il Sassuolo

Mentre l'Inter pare defilarsi, si inserisce prepotentemente il Milan nella corsa a Davide Frattesi. I rossoneri hanno fissato un appuntamento con il Sassuolo per presentare un'ipotesi di offerta che preveda anche il nome di Colombo, attaccante in questa stagione al Monza. Il nodo è la valutazione di Frattesi: per il Sassuolo 40 milioni di euro, per il Milan (così come per l'Inter) meno; i rossoneri sono arrivati a 35 inserendo Colombo.