Rivoluzione Fiorentina: dopo Kean e Colpani assalto a Gudmundsson

La Fiorentina sta spingendo forte sull'islandese del Genoa, Albert Gudmundsson, rivelazione delle ultime due stagioni con la maglia del Grifone. Un corteggiamento iniziato nel mese di gennaio quando la proposta dei viola era stata respinta, dovendo il Genoa ancora consolidare la propria posizione nella lotta per non retrocedere. Ora lo scenario è cambiato e, nonostante le continue smentite del presidente Zangrillo, l'attaccante potrebbe partire e non alla cifra di 30 milioni che i rossoblù chiedono.

L'intreccio coinvolge anche l'Inter che da tempo lavora su Gudmundsson e ne ha ricevuto l'ok quasi totale. Marotta e Ausilio, però, hanno il mercato nel reparto d'attacco bloccato dalle situazioni di Arnautovic e Correa e non possono affondare il colpo sia per questioni di budget che per mancanza di spazio nella rosa di Simone Inzaghi, che pure vorrebbe l'islandese reputandolo perfetto per integrarsi con Lautaro Martinez, Thuram e Taremi.

Lo stallo ha favorito il riavvicinamento della Fiorentina che non ha mai smesso di inseguire Gudmundsson e che ora è tornata a parlarne con il Genoa sulla base di una valutazione da 25 milioni di euro. Il 27enne islandese potrebbe insomma cambiare maglia ma non per vestire quella nerazzurra, anche se va ricordato che in autunno dovrà affrontare un processo per un'accusa di violenza sessuale. Assolto in primo grado, Gudmundsson dovrà tornare per l'appello.

La Fiorentina lo vuole ma allo stesso tempo ha bisogno di cautelarsi su un investimento comunque ingente che segue quelli per assicurarsi Kean dalla Juventus (13 più 5 di bonus) e Colpani dal Monza. Insieme a Pongracic per la difesa e Tessmann per il centrocampo rappresentano la rivoluzione dettata dall'arrivo dal Monza di Raffaele Palladino cui è stato affidato il compito di migliorare i risultati raggiunti con Italiano: tre finali (tutte perse) tra Coppa Italia e Conference League.

