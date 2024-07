En-Nesyri, Roma beffata: va al Fenerbache

Niente Roma per Youssef En-Nesyri, l'attaccante del Siviglia corteggiato dal club giallorosso finisce al Fenerbache che ha fatto valere una trattativa condotta con tempismo e con l'offerta giusta per il Siviglia. Una beffa per Daniele De Rossi che sperava di aver trovato l'uomo giusto per le sue idee tattiche. Il Fenerbache ha messo sul tavolo 25 milioni di euro (bonus compresi) garantendo al giocatore uno stipendio da 5 milioni di euro netti a stagione.

Così la corte ha raggiunto l'obiettivo e il fine settimana ha portato allo scambio di documenti tra le due società. Decisive anche le telefonate di una vecchia conoscenza romanista come José Mourinho: lo Special One, che ha preso la guida del Fenerbache per la prossima stagione, ha insistito molto con En-Nesyri fino ad arrivare a convincerlo.

A meno di un mese dal via del campionato, il mercato della Roma segna il passo. De Rossi sta lavorando con una rosa ridotta, lontana da quella che dovrà lottare per conquistare finalmente un posto in Champions League. La partenza di Lukaku apre una voragine in attacco mentre il braccio di ferro con la Juventus per Soulé non si è ancora risolto. Il tempo passa, la preoccupazione cresce...

TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIOMERCATO SU PANORAMA