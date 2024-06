De Rossi e la Roma insieme fino al 2027: "Non vedo l'ora di ricominciare"

Adesso c'è anche la firma sul contratto. Daniele De Rossi sarà l'allenatore della Roma fino al 2027, accordo triennale che mette nero su bianco quanto i Friedkin avevano annunciato alla vigilia della gara di ritorno contro il Milan nei quarti di finale dell'Europa League. Allora la proprietà americana aveva fatto sapere, con messaggio sui social, di ritenere De Rossi l'uomo giusto per proseguire oltre l'emergenza che lo aveva portato in panchina nelle ore concitate del licenziamento di Mourinho.

Adesso esiste anche una prospettiva temporale all'impegno che le parti hanno reciprocamente sottoscritto. E, soprattutto, esiste la firma che consente alla Roma e al suo tecnico di proseguire la pianificazione della prossima stagione che dovrà necessariamente essere quella del ritorno in Champions League.





De Rossi, romano e romanista sin da bambino, corona un sogno: quello di allenare la squadra del cuore. La mezza stagione post Mourinho è stata ricca di soddisfazioni ma si è anche conclusa con la delusione dell'eliminazione nella semifinale di Europa League per mano del Bayer Leverkusen e della mancata qualificazione alla Champions League via campionato, pur essendoci a disposizione fino al sesto posto.

De Rossi ha commentato così la firma sul contratto: "Ce lo siamo detto due mesi fa e ora è nero su bianco, ma soprattutto giallo su rosso. Da bambino, da ragazzo, da adulto, da uomo - il suo messaggio -. Per la Roma e con la Roma per altri tre anni. Grazie della fiducia che sento dal primo giorno. Io e il mio staff non vediamo l'ora di ricominciare a lavorare per riportare questa squadra dove merita. Forza Roma".