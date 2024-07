Il Bologna aspetta Hummels per costruire una difesa da Champions League

Tra meno di un mese il Bologna dei miracoli debuttò in Champions League e la squadra di Vincenzo Italiano, che ha preso il posto di Thiago Motta, ancora attende di sapere chi sarà il leader della difesa. Una situazione che si sta protraendo nel tempo e che comincia a rendere ansioso il tecnico. L’addio di Calafiori, che va in Premier League con la maglia dell’Arsenal portando in dote una cinquantina di milioni di euro (da dividere con il Basilea), ha aperto un buco tattico, tecnico e di leadership nella rosa dei felsinei.

Il prescelto per calmarlo è il tedesco Mats Hummels. Liberato dal Borussia Dortmund, il trentacinquenne difensore centrale deve dare una risposta al Bologna che ha prospettato un contratto da 2 milioni di euro più bonus per la prossima stagione. Risposta che tarda ad arrivare perché Hummels sta valutando anche altre offerte sul suo tavolo.

Ha respinto quella del Bayer Leverkusen non volendo passare a una rivale del Borussia Dortmund e sta tenendo in stand-by ogni ipotesi che porta all’Arabia Saudita, perché l’idea è quella di restare in Europa e di poter giocare la Champions League. Il Bologna potrebbe essere la soluzione giusta per i desideri del tedesco che, però, tarda ad accettare la proposta del club di Joey Saputo.

Una certa ansia deriva dalla consapevolezza della dirigenza bolognese di essere indietro nel lavoro di costruzione della squadra che dovrà fare bella figura nell’Europa che conta. Il gruppo dell’anno scorso ha perso il condottiero in panchina e due dei giocatori più importanti come Calafiori e Zirkzee. Anche il belga Saelemaekers non è stato riscattato mentre Ferguson deve attendere ancora a lungo prima di rientrare dal brutto infortunio al ginocchio. Ecco perché ogni giorno che passa la risposta di Hummels diventa sempre più attesa e importante.

