Belotti al Como per rilanciarsi e fare grande i lariani

Andrea Belotti proverà a rilanciarsi al Como, dopo stagioni pieni di ombre (e poche luci) con le maglie di Roma e Fiorentina. L'accordo è stato trovato sulla base di 4 milioni di euro più uno di bonus, soluzione che accontenta anche le necessità di bilancio della famiglia Firedkin che sul Gallo aveva investito sperando potesse ritrovarsi in giallorosso. Non è successo: i tabellini delle ultime due stagioni lo testimoniano tanto che Belotti è progressivamente uscito anche dal giro della nazionale perdendo la maglia per difendere l'Europeo vinto nel 2021.

Ora la scommessa del Como di Fabregas, realtà con alle spalle una proprietà ricca e che coltiva il progetto di rendere stabile la presenza dei lariani in Serie A. Fabregas sta costruendo una squadra con presenza importante di giocatori italiani e in questo processo Belotti, con la sua voglia di riscatto, è parso perfetto per l'occasione.

L'ufficialità verrà data solo all'apertura burocratica della sessione di mercato, il 1° luglio. Questione di conti e di scritture a bilancio ma l'operazione è definita e rappresenta il primo, vero, tassello dell'estate comasca.

