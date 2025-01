Barcellona nel caos: niente proroga, perde Dani Olmo

Un vero caos, una figuraccia mondiale che lascerà traccia nella storia del Barcellona. Le commissioni di controllo della Liga e della federazione spagnola hanno messo fine al tormentone della licenza di Dani Olmo e Pau Victor, i due unici colpi estivi della squadra. Entrambi schierati fino al 31 dicembre soltanto grazie a una deroga, scaduta con la fine dell’anno, ed entrambi ora costretti forzatamente ai box perché il Barcellona non è riuscito a ottemperare in tempo alle normative che prevedono una tetto alla massa salariale.

Vicenda che finirà in tribunale, dove però i dirigenti blaugrana hanno già perso i primi due round. La storia è nota: Il Barcellona ha una situazione economico-finanziaria molto difficile e da un paio di anni sta impegnando asset futuri per riuscire a rispondere alle prescrizioni del Fair Play finanziario del calcio spagnolo. La scorsa estate, il mercato si è limitato all’acquisto di Dani Olmo dall’Lipsia (60 milioni di euro) e Pau Victor dal Girona; entrambi però, con la difficoltà ad essere iscritti nelle liste, superata solo temporaneamente grazie all’infortunio di Christensen.

Tutti davano per scontato che il presidente Juan Laporta risolvesse la questione entro dicembre, ma così non è stato. E non è bastato nemmeno cedere il controllo dei palchi Vip del futuro campano ristrutturato ai sauditi: accordo e documentazione sono arrivati troppo tardi. Il paradosso è che ora il Barcellona può di nuovo acquistare e tesserare i giocatori, ma non i due che hanno la licenza scaduta al 31 dicembre e che, secondo le norme federali, non possono essere nuovamente iscritti nella lista.

Sullo sfondo la guerra che Barcellona e Liga stanno intraprendendo da anni; i catalani sono tra i promotori della Superlega che ha nel presidente dei club spagnoli Javier Tebas un nemico giurato. Di sicuro, però, aldilà della questione politica rimane la difficoltà di una società carica di storia come il Barça ad uscire dai guai in cui è entrato nella precedente gestione.

Cosa succederà adesso? I catalani andranno al tribunale amministrativo dello sport chiedendo una sospensiva, fin qui respinta. Dani Olmo, pezzo pregiato del calcio europeo, è formalmente libero di impegnarsi con qualsiasi club non spagnolo andandosene a zero. In più il Barcellona deve liquidare il Lipsia e gli ingaggi accordati al giocatore in un’unica soluzione. Una specie di suicidio sportivo ed economico su cui i dirigenti culé si giocano la faccia e non solo. Tutti gli altri stanno alla finestra, comprese alcune squadre italiane che sognano di potersi permettere Olmo in prestito per la seconda parte della stagione.

