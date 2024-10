Al via il Weekend del Baccanale a Imola

Non poteva chiamarsi che così: “Un filo d’olio”, titolo posto a questa edizione di Baccanale, a Imola, in corso fino al 10 novembre. Baccanale - significa baldoria, rito festoso e sfrenato: sappiamo tutti quanto ce ne sia bisogno, per dimenticare gli affanni quotidiani- è una rassegna annuale dedicata alla cultura del cibo, che richiama molta gente e si svolge in molti luoghi della città romagnola, sempre più importante come tappa turistica. Perché l’olio, e non solo quello extra vergine d’oliva? Perché è uno, non l’unico, prodotto d’eccellenza del territorio. Il professor Massimo Montanari ne ha spiegato, lo scorso sabato al Teatro Erbe Stignani, tutti i punti di forza con la lectio magistralis “Condire, friggere, ungere: la millenaria epopea dell’olio tra gusto e bellezza”.

Tra Autodromo e avanguardia

Ha detto il sindaco di Imola, Marco Panieri: “Il Baccanale coinvolge il centro storico, l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, le realtà enogastronomiche e agricole della città, i palazzi storici. Promuoviamo iniziative legate alla natura, alle escursioni, al patrimonio culturale, con l'obiettivo di rendere Imola meta turistica continuativa”. Tra gli ospiti Eleonora Cozzella, Fausto Borella, Domenicantonio Galatà, Simonetta Agnello Hornby, Chiara Maci, oltre a chef come Victoire Gouloubi, Andrea Palmieri e tanti altri. Ci saranno diversi chef stellati, come Mauro Uliassi, - tre stelle Michelin, patron dell'omonimo ristorante di Senigallia -, che stupirà con una fusione di olio e caffè. E si faranno applaudire Cristiano Tomei, esponente di spicco della cucina creativa italiana, Massimiliano Mascia, del ristorante San Domenico di Imola, tra i più blasonati della Penisola. Invece Roberto Valbuzzi, volto noto della tv, mostrerà al pubblico ricette che esaltano l'olio.

Il Mediterraneo in Romagna

Questo weekend sarà particolarmente incentrato su olio, olio turismo, olivicoltura e l’indotto che generano. Se ne discuterà domenica nel corso della 30esima edizione dell’Assemblea Nazionale dell’Associazione Città dell'Olio, con il coinvolgimento dei rappresentanti di vari Paesi del Mediterraneo, aderenti alla rete Recomed. E sarà lanciato proprio da Imola l’evento nazionale “Camminata tra gli ulivi”, poi replicato in tanti altri Comuni. C’è attesa, inoltre, per la cerimonia di assegnazione del Garganello d’Oro, premio che dal 2003 viene attribuito a personaggi distintisi nella promozione della cultura del cibo.