L’European bike week 2026 torna in Austria

È iniziato il conto alla rovescia per l’European Bike Week® 2026. Dall’8 al 13 settembre, Faak am See accoglierà migliaia di motociclisti e appassionati per sei giorni di moto, musica dal vivo, cultura custom ed esperienze indimenticabili. Aperto a tutti e a ingresso gratuito, il più grande appuntamento Harley-Davidson d’Europa torna nella splendida regione dei laghi della Carinzia per celebrare libertà, avventura e lo spirito di condivisione che caratterizza la cultura motociclistica.

Tra paesaggi alpini mozzafiato e alcune delle strade più belle d’Europa da percorrere in moto, l’European Bike Week proporrà un programma ricco di spettacoli, attività ed esperienze. Cuore dell’evento sarà l’Harley Village, un’area di 40.000 metri quadrati dove il pubblico potrà scoprire gli ultimi modelli Harley-Davidson, ammirare le creazioni custom, assistere alle esibizioni dal vivo e incontrare motociclisti provenienti da tutta Europa e non solo.

Harley-Davidson protagonista all’European bike week 2026

All’Harley-Davidson Expo saranno esposti alcuni dei modelli di punta della gamma 2026, tra cui Street Glide® Limited, Road Glide® Limited e Pan America® 1250 Limited, insieme ad Harley-Davidson Genuine Motor Parts & Accessories e all’abbigliamento MotorClothes®. Da mercoledì a sabato, l’Harley Bar e il Saloon Bar ospiteranno anche le sfilate quotidiane dedicate alle collezioni Harley-Davidson MotorClothes.

Nella Demo Zone, un’ampia selezione di modelli Harley-Davidson 2026 sarà disponibile per test ride gratuiti sulle strade intorno a Faak am See.

Per gli amanti dell’avventura, la Pan America Adventure Zone proporrà prove off-road, corsi di guida e dimostrazioni condotte dagli istruttori Harley-Davidson Marco Belli e Alberto Cecotti.

Nel corso della settimana, oltre 100 operatori animeranno l’area dell’evento, tra stand di merchandising ufficiale, punti ristoro, custom builder ed espositori lifestyle. Torneranno anche i tour guidati gratuiti organizzati dall’H.O.G.® Karnten Chapter, che accompagneranno i partecipanti lungo alcuni degli itinerari più suggestivi della Carinzia e della vicina Slovenia.

La sera, la musica prenderà il centro della scena: oltre 30 band si alterneranno sui palchi dell’Harley Bar e del Saloon Bar per tutta la settimana, tra grandi classici del rock e artisti della scena locale. Venerdì e sabato sera il programma sarà arricchito anche da spettacoli con il fuoco.

Il programma dell’European bike week 2026

Il programma ospiterà anche le band vincitrici dell’Harley-Davidson® Music Contest, con quattro appuntamenti dedicati alla scena emergente europea. Al Saloon Bar suoneranno i britannici Wood Burnt Red mercoledì e i francesi Ocean Daze venerdì; all’Harley Bar saranno invece di scena i tedeschi Mad Guz & Mojos giovedì e gli italiani Known Physics sabato.

Tra gli ospiti dell’European Bike Week ci sarà anche Andrea Iannone, atteso a Faak am See venerdì 11 e sabato 12 settembre. Più volte sul podio in MotoGP™ e protagonista per anni ai massimi livelli del motociclismo internazionale, il pilota italiano gareggia con Niti Racing nella prima edizione della FIM Harley-Davidson Bagger World Cup. Arriverà in Austria reduce dalla spettacolare doppietta conquistata al Gran Premio di Aragón, dove è diventato il primo pilota nella storia del campionato a vincere entrambe le gare nello stesso weekend. Durante le due giornate, Iannone prenderà parte a sessioni di autografi, talk show dal vivo ed esperienze di guida, incontrando i fan in diversi momenti dell’evento.

Accanto all’Harley-Davidson Expo saranno esposte anche le sei moto del Creators Custom Clash, realizzate grazie alla collaborazione tra concessionari Harley-Davidson e content creator. Le sei moto sono pezzi unici e mettono in luce la creatività dei team, oltre alle possibilità di personalizzazione dei modelli Harley-Davidson. Il pubblico potrà votare la propria preferita prima dell’annuncio del vincitore, in programma giovedì 10 settembre.

Venerdì 11 settembre, nella vicina Villach, la storica Hauptplatz farà da cornice al Custom Motorcycle Show, sponsorizzato da Metzeler. Il concorso riunirà alcuni dei custom builder più creativi d’Europa e le loro moto, in gara in sei categorie per premi tra cui Best in Show, Metzeler People’s Choice Award e Metzeler Judges’ Choice Award.

Sabato 12 settembre sarà la volta della leggendaria Harley-Davidson Parade, sponsorizzata da Dunlop, che tornerà a percorrere le strade della Carinzia. Migliaia di motociclette sfileranno insieme in una grande celebrazione di passione, orgoglio e spirito di comunità, dando vita a uno degli appuntamenti simbolo della settimana.

L’ingresso all’European Bike Week sarà, come sempre, gratuito. Sabato sera, inoltre, un fortunato partecipante potrà aggiudicarsi una nuova Pan America® 1250 Limited, primo premio della lotteria.

L’European Bike Week 2026 offrirà sei giorni indimenticabili nel cuore della Carinzia, una delle mete più suggestive d’Europa per chi ama viaggiare in moto, tra itinerari, spettacoli, motociclette e l’atmosfera del raduno. Per tutte le novità sull’evento e il programma completo, visitare www.harley-davidson.com.