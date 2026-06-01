Maserati, ecco come sta cambiando il linguaggio del lusso: tra comfort e velocità

Maserati Grecale è il SUV che unisce comfort, spazio e prestazioni sportive. Motori mild hybrid ed elettrici, tecnologia avanzata e design italiano

Il Grecale è un vento freddo che soffia sul Mediterraneo, increspandolo di onde in inverno. È continuo e uniforme. Lo percepisci per la sua costanza e la sua determinazione. Ed è proprio per questo, forse, che Maserati ha voluto chiamare così il suo suv compatto. Per parlarne, però, dobbiamo cambiare l’articolo: non più il Grecale, ma la Grecale.

Nata nel 2022, la casa del Tridente la definisce «the everyday exceptional», l’eccezionale di tutti i giorni. E, in effetti, è proprio così. È un SUV, certo. Ma è pure un’auto elegante. Offre ampia abitabilità e molto comfort anche per i passeggeri posteriori, che si trovano a godere di parecchio spazio (ha infatti un passo di 2.901 mm), al quale si aggiunge un grande bagagliaio. Allo stesso tempo, però, la Grecale è una sportiva vera. Basta guardare le prestazioni, riferiti alla versione Trofeo, per rendersene conto: velocità massima 285 km/h e accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi. Chi vuole può anche optare per la versione GT, equipaggiata con un 4 cilindri mild hybrid in grado di sviluppare 300 CV; oppure quella Modena, con motore 4 cilindri mild hybrid da 330 CV e, infine, la già citata Trofeo che monta un V6 da 530 CV. Il motore sei cilindri twin turbo da 3000 cc della Grecale, infine, si sviluppa attorno alla tecnologia MTC, Maserati Twin Combustion. Per chi lo volesse esiste anche la versione full electric Grecale Folgore.

La parte tecnologica è spinta al massimo con il sistema Multimediale Mia (Maserati Intelligent Assistant). La sound experience è a 360°: partendo dal ruggito tipicamente Maserati del motore, fino all’esperienza acustica immersiva, grazie all’impianto audio Sonus faber Premium (di serie/base) e High Premium (su richiesta). L’impianto audio offre due livelli di personalizzazione fino a 21 speaker e sound tridimensionale che arriva ad erogare più di 1200 watt.

La Grecale parte da 85.200 euro. Non pochi, certo. Però se si pensa che alla sostanza che c’è sotto il cofano e le finiture all’interno dell’abitacolo è una cifra congrua. Il target di questa macchina? Non c’è un automobilista preciso. Può infatti essere acquistata da chi vuole un’auto per la famiglia senza rinunciare a estetica e comodità. Ma pure per chi, single, desidera un mezzo versatile e sportivo. E che di certo verrà apprezzato dagli amici.