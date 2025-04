Vent’anni fa moriva Giovanni Paolo II, un Papa rivoluzionario

Il 2 aprile 2025 segna il ventesimo anniversario della scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Chiesa cattolica e nel panorama mondiale. Il suo pontificato, durato oltre 26 anni, è stato caratterizzato da un’energia instancabile, una visione innovativa e un impegno profondo per la pace e la giustizia sociale.​

Un Pontificato innovativo

Eletto al soglio pontificio il 16 ottobre 1978, Karol Wojtyła è stato il primo Papa non italiano dopo 455 anni e il primo proveniente dall’Europa dell’Est: proveniva dalla Polonia, un paese allora sotto il controllo sovietico. La sua elezione rappresentò un evento storico e l’inizio di un pontificato che avrebbe lasciato un’impronta indelebile sulla Chiesa e sul mondo.. La sua elezione ha segnato una svolta significativa, portando una prospettiva fresca e dinamica alla guida della Chiesa. Giovanni Paolo II ha viaggiato più di ogni altro Papa, visitando 129 paesi e avvicinando la Chiesa ai fedeli di tutto il mondo. Questi viaggi apostolici non solo hanno rafforzato la presenza cattolica globale, ma hanno anche promosso il dialogo interreligioso e interculturale.​

La lettera di don Giussani pubblicata da Panorama per i 25 anni di pontificato di Wojtyla

Un Papa rivoluzionario

Il 22 ottobre 1978, Giovanni Paolo II pronunciò il celebre discorso di inizio pontificato in Piazza San Pietro:

“Non abbiate paura! Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo!”

Queste parole divennero un simbolo del suo papato, caratterizzato da un’energia instancabile e da una forte vicinanza ai fedeli. Nei primi anni del suo pontificato, Wojtyła intraprese una missione di evangelizzazione globale, compiendo viaggi apostolici in tutto il mondo per avvicinare la Chiesa alle persone. Fu anche un grande difensore dei diritti umani, opponendosi al comunismo e sostenendo il movimento Solidarność in Polonia, che contribuì alla caduta del regime sovietico

Il 13 maggio 1981, il mondo trattenne il fiato: Mehmet Ali Ağca, un terrorista turco, sparò a Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro. I colpi colpirono il Papa all’addome e alla mano, mettendo a rischio la sua vita. Dopo un lungo intervento chirurgico e mesi di riabilitazione, Wojtyła riuscì a sopravvivere. Un evento straordinario avvenne nel 1983, quando Giovanni Paolo II visitò il suo attentatore in carcere e lo perdonò pubblicamente, dimostrando il suo profondo spirito cristiano.

L’Impegno per la pace e il dialogo interreligioso

Negli anni successivi, Giovanni Paolo II intensificò il suo ruolo di mediatore globale, promuovendo la pace in molte aree del mondo. Si oppose alla Guerra del Golfo (1991) e all’invasione dell’Iraq (2003). Fu anche il primo Papa a visitare una sinagoga (1986) e a pregare nella moschea di Damasco (2001), segnando momenti di grande apertura verso il dialogo interreligioso. Uno degli eventi più significativi del suo pontificato fu la Giornata Mondiale di Preghiera per la Pace ad Assisi (1986), dove riunì leader di diverse religioni per invocare la pace nel mondo.

L’anno del grande Giubileo (2000)

Il 2000 fu un anno fondamentale: Giovanni Paolo II celebrò il Grande Giubileo, un evento che richiamò milioni di pellegrini a Roma. Durante questo anno straordinario, chiese perdono per gli errori della Chiesa nel passato, compreso l’atteggiamento nei confronti della Shoah e delle Crociate. Nello stesso anno, proclamò santa Suor Faustina Kowalska e istituì la Festa della Divina Misericordia, un tema centrale del suo pontificato.

Gli ultimi anni e la sofferenza della malattia

A partire dal 2001, il morbo di Parkinson iniziò a debilitare il Papa. Nonostante la malattia, Giovanni Paolo II continuò a guidare la Chiesa con grande forza d’animo. L’immagine del Papa sofferente, ma sempre presente, divenne simbolo della sua dedizione e del suo sacrificio. L’ultima apparizione pubblica avvenne il 30 marzo 2005, quando, affacciandosi dalla finestra del Palazzo Apostolico, tentò di parlare ai fedeli ma non riuscì a emettere alcun suono.

Il 2 aprile 2005, alle ore 21:37, Giovanni Paolo II morì nella sua stanza in Vaticano. Le sue ultime parole furono:

“Lasciatemi andare alla casa del Padre.”

I funerali, il 8 aprile 2005, furono un evento epocale, con milioni di fedeli e capi di Stato presenti. La folla intonò il grido: “Santo subito!”, chiedendo la sua immediata canonizzazione.

La beatificazione e la canonizzazione

Nel 2011, Papa Benedetto XVI dichiarò beato Giovanni Paolo II, riconoscendo un miracolo attribuito alla sua intercessione. Nel 2014, sotto Papa Francesco, venne canonizzato insieme a Papa Giovanni XXIII. Il 27 aprile 2014, in una storica cerimonia in Piazza San Pietro, Giovanni Paolo II fu proclamato santo.

Un Papa ndimenticabile

Giovanni Paolo II è stato un Papa rivoluzionario, un leader globale e un uomo di straordinaria fede. Il suo pontificato ha cambiato la Chiesa e il mondo, lasciando un’eredità di speranza, pace e dialogo. A vent’anni dalla sua scomparsa, il suo messaggio continua a ispirare milioni di persone.

Encicliche

Durante il suo pontificato, Giovanni Paolo II ha pubblicato 14 encicliche, affrontando temi teologici, morali e sociali. Tra le più significative:​

Redemptor Hominis (1979): La sua prima enciclica, incentrata sulla dignità dell’uomo e sulla missione redentrice di Cristo. ​

(1979): La sua prima enciclica, incentrata sulla dignità dell’uomo e sulla missione redentrice di Cristo. ​ Slavorum Apostoli (1985): Dedicata ai santi Cirillo e Metodio, sottolinea l’importanza dell’inculturazione del Vangelo e del dialogo ecumenico. ​

(1985): Dedicata ai santi Cirillo e Metodio, sottolinea l’importanza dell’inculturazione del Vangelo e del dialogo ecumenico. ​ Sollicitudo Rei Socialis (1987): Un’analisi approfondita delle questioni sociali contemporanee, con un focus sulla solidarietà e sullo sviluppo umano integrale. ​

(1987): Un’analisi approfondita delle questioni sociali contemporanee, con un focus sulla solidarietà e sullo sviluppo umano integrale. ​ Redemptoris Missio (1990): Riafferma l’urgenza della missione evangelizzatrice della Chiesa nel mondo moderno.

Erede spirituale di San Pietro

Giovanni Paolo II ha incarnato l’essenza del papato come successore di San Pietro, guidando la Chiesa attraverso tempi turbolenti con fede e coraggio. La sua capacità di comunicare con persone di diverse culture e fedi, unita alla sua profonda spiritualità, lo ha reso una figura amata e rispettata a livello globale.​ A vent’anni dalla sua morte, l’eredità di Giovanni Paolo II continua a vivere nella memoria collettiva della Chiesa e del mondo. Il suo esempio di leadership morale, il suo impegno per la pace e la sua dedizione alla dignità umana rimangono fonte di ispirazione per milioni di persone. Ricordarlo significa non solo onorare il passato, ma anche impegnarsi a portare avanti i valori che ha incarnato durante la sua vita.