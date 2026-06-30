SuperEnalotto, le 10 vincite più alte di sempre: quanto vale oggi il Jackpot

Sembra incredibile, ma a Torino il «6» al SuperEnalotto manca da più di due decenni. Per ritrovare l’ultimo Jackpot centrato in città bisogna riavvolgere il nastro fino al 30 giugno 2004, quando una schedina fortunata regalò 5,5 milioni di euro. Da quel giorno, una lunghissima «odissea» che dura ancora oggi.

Un’assenza lunga 22 anni per quella che, con circa 850.000 abitanti, è la quarta città più popolosa d’Italia, dopo Roma, Milano e Napoli. E sapevate una curiosità? Guardando alla storia del gioco, non è il capoluogo piemontese a detenere il record del Jackpot più basso fra queste città. Il primato spetta infatti a Roma, dove il 19 giugno 1999 fu centrato il quarto “6” della Capitale, con una vincita di circa 1,7 milioni di euro. Nello stesso giorno, un po’ più a Nord, più precisamente a Windsor, anche Sophie Rhys-Jones fece il suo «Jackpot»: sposò il principe Edward ed entrò così ufficialmente nella royal family.

Le vincite più leggendarie del SuperEnalotto

Nel frattempo, cresce l’attesa per il prossimo concorso: il montepremi ha raggiunto quota 186,7 milioni di euro, conquistando la terza posizione nella classifica dei 10 Jackpot più alti nella storia del SuperEnalotto.

La classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto: