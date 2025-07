Wimbledon, Cobolli corona il sogno, va ai quarti e sfida Djokovic

Flavio Cobolli urla tutta la sua gioia: “E’ un momento che non dimenticherò”. Il tennista romano ha battuto Cilic in quattro set e si è guadagnato l’accesso ai quarti di finali del torneo di Wimbledon. Mercoledì sul centrale sfiderà Nole Djokovic. E’ l’ottavo italiano a riuscirci, mentre l’impresa non è stata centrata da Lorenzo Sonego che è stato battuto dallo statunitense Shelton dopo una partita equilibrata che l’americano ha vinto puntando soprattutto sulla potenza. A un certo punto Shelton ha sfoderato una serie di colpi eccezionali con Sonego che è rimasto travolto. E’ successo nel tie-break del terzo set, quello che ha indirizzato il match. Nel quarto l’equilibrio è durato fino al dodicesimo gioco quando l’americano ha strappato il servizio all’italiano chiudendo così il match.

La grinta di Cobolli

Con pazienza e coraggio, le parole che ha tatuate sulla pelle, Cobolli ha domato un avversario tutt’altro che facile che dopo aver perso i primi due set non ha mollato, ha vinto il terzo e nel quarto ha giocato punto a punto con l’italiano seguito in tribuna da tutta la famiglia e dall’amico calciatore Edoardo Bove. Cilic che si era imposto nel tie-break del terzo set cede invece a Cobolli nel tie-break, nel quale l’azzurro lascia solo tre punti all’avversario. “E’ stata una partita incredibile – ha detto Cobolli e credo di aver giocato molto bene. A modo mio, perchè penso che sia l’unico modo per vincere contro certi giocatori”. Dopo il match, Cobolli ha raccontato l’importanza di avere accanto a sé le persone care. Compreso Edoardo Bove, il centrocampista che con la maglia della Fiorentina mesi fa ha avuto un arresto cardiaco in campo: “Edoardo è dal primo giorno che mi dice che sarei arrivato a lunedì e che sarebbe venuto. Ho avuto la fortuna di averlo accanto a me oggi, sarà con me anche per la prossima partita. Festeggiamo la vittoria tutti insieme, con lui e il resto del gruppo. Io sono abituato ad avere un gruppo grande, tante persone che mi sostengono e stanno con me in questo tipo di tornei. Stiamo tutti insieme a casa, ci divertiamo, per me averli qua è una sensazione fantastica. Sono tranquillo al campo, mi diverto, rendo meglio in campo: sono molto contento di averli. Mio fratello è sempre stato con me, è speciale. Oggi si è fatto un po’ prendere dalle emozioni ma credo sia normale: è qualcosa che lo ha colpito, che ha colpito tutti noi. Sono contento di averli con me”.