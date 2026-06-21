Sinner record anche nei guadagni: nel 2026 ogni minuto 1403 euro

Jannik ha la media più alta della stagione per il rapporto tra il tempo passato in campo e i premi incassati. Martedì e mercoledì sarà in campo all’Hurlingham Club nell’Armani Tennis Classic in vista di Wimbledon

La statistica è del sito Tennis Connected che ha fatto i conti ai giocatori del circuito internazionale nel 2026 in base ai minuti in cui sono stati in campo. Jannik Sinner è primo al mondo anche in questa speciale classifica: 1403 euro ogni sessanta secondi giocati (convertiti dai 1611 dollari). Un dato che sintetizza perfettamente la sua stagione con pochissimi passaggi a vuoto, le sole tre sconfitte all’Australian Open, Doha e Roland Garros, e una cavalcata vincente con i trionfi nei cinque Atp che si sono disputati fino a ora: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e gli Internazionali d’Italia a Roma. Dietro di lui c’è Carlos Alcaraz con una media di 1320 euro al minuto sebbene abbia giocato molti meno tornei rispetto a Sinner. Terzo posto per Zverev con 1149 euro al minuto, poi Djokovioc (748) e al quinto posto Flavio Cobolli che con l’exploit della finale conquistata al Roland Garros ha superato 2 milioni e 700mila euro di premi vinto nel 2026 (685 euro per ogni minuto in campo).

Verso Wimbledon

Alcaraz non ci sarà neanche a Wimbledon dove l’anno scorso venne sconfitto in finale proprio da Sinner. Lo spagnolo ha ripreso ad allenarsi dopo l’infortunio al polso ma non si conosce ancora la data del suo rientro in un torneo. Sinner invece è già a Londra per allenarsi sull’erba e martedì e mercoledì parteciperà al Giorgio Armani Tennis Classic, esibizione che dal 1994 si disputa all’Hurlingham Club. L’azzurro potrebbe giocare un derby italiano contro Flavio Cobolli o Luciano Darderi, a loro volta iscritti al torneo d’esibizione, oppure affrontare uno tra il norvegese Casper Ruud, il russo Karen Khachanov, lo statunitense Learner Tien o il britannico Cameron Norrie.