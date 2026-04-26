Sinner e Musetti avanti a Madrid Entrambi qualificati per gli ottavi

Non può essere il danese Elmer Moller l’avversario che mette in difficoltà Jannik Sinner. Sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid il numero uno al mondo vince facilmente contro il danese in due set (6-2, 6-3) con un solo piccolo passaggio a vuoto nel primo set quando in vantaggio di due break ne concede uno all’avversario. Ma per il resto la partita è stata sempre dominata da Sinner, con Moller che ha cercato di annullare il gap con qualche buon rovescio ma che è apparso in grande difficoltà sul dritto. Sinner ha giocato una partita concreta, non è mai ricorso al drop shot e una sola volta è sceso a rete. Probabilmente perchè non ce n’era bisogno, le ottime percentuali di prime palle e gli errori dell’avversario gli hanno consentito di approdare agli ottavi di finale dell’Atp Masters 1000 della capitale spagnola: Sinner tornerà in campo negli ottavi di finale contro il vincitore della sfida tra il britanico Norris e l’argentino Tirante.

Bene anche Musetti

Anche Lorenzo Musetti è approdato agli ottavi di finale del torneo madrileno: numero 9 del ranking mondiale e testa di serie numero sei del torneo, ha superato nei sedicesimi Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-4 7-5 in un’ora e 40 minuti. Lorenzo è stato semplicemente migliore nei momenti decisivi, e non si è lasciato distrarre quando l’olandese aveva recuperato il break ottenuto dall’azzurro sia nel primo che nel secondo set. Alla fine Lorenzo si è detto soddisfatto della sua prova: “Ho giocato un match solido. È stata una partita difficile: sono stato quasi sempre lucido. Ho avuto solo un piccolo calo di tensione nel secondo set ma lui è sempre un avversario pericoloso: per questo sono felice della vittoria odierna. Il mio rovescio vincente? Quando mi riescono certi colpi è sempre un piacere”. Il prossimo avversario di Musetti sarà il ceko Lehecka.