Napoli, scatto scudetto

Il braccio del Napoli non ha tremato e ora lo scudetto è molto più di un sogno. Quasi un progetto realizzato a metà, se è vero che la caduta dell’Inter e il contemporaneo successo dei partenopei contro il Torino ha scavato un solco di tre punti a favore di Antonio Conte in vetta alla classifica con un calendario molto favorevole alla capolista.

Non era difficile immaginare che le fatiche di una stagione condotta su ritmi folli, alla fine, potessero pesare sui nerazzurri. Non era scontato, però, che il Napoli fosse pronto a raccogliere quanto lasciato per strada dall’Inter senza farsi distrarre o prendere dalla frenesia. I ragazzi di Conte giocano un calcio molto scheletrico e pratico, sopperiscono alle assenze e hanno esaltato al massimo le qualità di Scott McTominay. Il centrocampista scozzese prelevato dal Manchester United da fine mercato è l’uomo del destino partenopeo: La doppietta con cui ha schiantato il Torino lo porta a quota 11, un record assoluto per un giocatore proveniente dalla Scozia in Serie A e in generale per un centrocampista.

Dopo aver attraversato un periodo difficile a febbraio (due vittorie nove partite), il Napoli ora è tornato ad avere una fisionomia chiara e definita. Difende senza affanno, non colpisce l’occhio per qualità estetica ma è capace di soffocare l’avversario e di valorizzare tutte le situazioni positive. Contro il Torino è accaduto con il goal del vantaggio quasi immediato e da lì in poi i granata non sono stati capaci di rimettersi in carreggiata.

Non è solo il calendario a dire che il campionato si sta incamminando verso Napoli. La sensazione è che l’Inter abbia finito la benzina proprio nel momento in cui l’avversaria ha ritrovato brillantezza. Questo dato, unito alla cadenza dei prossimi impegni, rende il +3 in classifica quasi un verdetto. Per rovesciarlo, Simone Inzaghi dovrà compiere un miracolo e sperare che Antonio Conte regali qualcosa. Dove? Sulla carta la trasferta a Lecce la più difficile mentre Genoa, Parma e Cagliari non presentano complessità apprezzabili.

Napoli è pronta a festeggiare il quarto scudetto della sua storia, il secondo di un ciclo avviato da Spalletti e che Aurelio de Laurentiis è stato capace di rivitalizzare dopo il flop dello scorso anno. Stare fuori dall’Europa ha consegnato a Conte un vantaggio enorme, il tecnico leccese è stato fantastico nel capitalizzarlo. Ora testa sul manubrio per l’ultimo tratto della dello sprint, poi ci sarà tempo di parlare del futuro.