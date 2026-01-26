Musetti asfalta Fritz, ora Djokovic Sinner fa suo il derby con Darderi

E’ tutto azzurro il lunedì australiano: due italiani nei quarti di finale e con la possibilità di sfidarsi in una semifinale tutta azzurra. Lorenzo Musetti ha strapazzato in tre set Taylor Fritz e nei quarti di finale giocherà una sfida affascinante contro Nole Djokovic. Il serbo sarà fresco per non aver giocato gli ottavi grazie al ritiro di Jakub Menisk per problemi agli addominali. Fritz non è apparso al meglio per un problema al ginocchio, ma Lorenzo ha pensato solo a giocare e dopo aver annullato una palla break nel primo gioco ha strappato due volte il servizio all’avversario chiudendo il primo set 6-2, nel secondo set più equilibrato Fritz chiede l’intervento del medico per avere un antidolorifico, resiste fino al 5-5 ma poi cede anche il secondo set all’azzurro. Perfetta la gestione del terzo set da parte dell’azzurro: strappa il servizio a Fritz al primo game e poi gestisce il vantaggio senza avere passaggi a vuoto. E Jannik Sinner ha domato in tre set Luciano Darderi in una partita nella quale il numero due al mondo è stato in difficoltà solo nel terzo set.

La soddisfazione di Musetti

“Mi sento molto orgoglioso e felice” ripete un sorridente Lorenzo Musetti dopo la vittoria in tre set su Taylor Fritz che lo proietta ai quarti di finale, per la prima volta in carriera, all’Australian Open. “Abbiamo giocato tante volte con Fritz. L’ultima volta a Torino aveva vinto lui. Oggi ho giocato con una mentalità diversa. Il servizio ha funzionato benissimo, da questo punto di vista ho giocato oggi una delle mie migliori partite” spiega il carrarino, intervistato dall’ex numero 1 del mondo Jim Courier, campione due volte a Melbourne e altrettante al Roland Garros. “Al servizio sono migliorato tanto, cerco di essere più aggressivo con il diritto, usare le mie variazioni per comandare il gioco, per aprirmi il campo e comandare con il diritto. Prima giocavo troppo dietro, ero un po’ passivo nello scambio. Ora mi sento più energico e aggressivo, il mio coach cerca sempre di spingermi ad andare a comandare il gioco” analizza l’azzurro. “Quando ho finito la stagione nel 2025, uno dei miei obiettivi era proprio iniziare bene il 2026. Non avevo mai passato la prima settimana a Melbourne. Quest’anno a Hong Kong ho fatto finale in singolare e vinto il titolo in doppio, e ho raggiunto i quarti qui. Grazie per questo al mio team, a chi è qui e a chi è a casa” dice Musetti. Il riferimento è al coach Simone Tartarini, costretto a tornare in Italia per la morte della madre, e a Damiano Fiorucci, che ha dovuto lasciare Melbourne per un problema di salute. “Quando la vita vera bussa alla porta, ti sorprende. Mi sento più maturo, e forse sto giocando meglio anche per loro” sottolinea Musetti.

Lorenzo Musetti celebra la vittoria contro Taylor Fritz che qualifica l’azzurra ai quarti di finali dell’Australian Open

Sinner vince in tre set

Vittoria in tre set anche per Jannik Sinner contro Luciano Darderi. Sinner ha giocato a un ritmo nettamente più alto rispetto all’italo argentino che nei primi due set è stato un po’ troppo nervoso perchè non riusciva a tenere il ritmo di gioco del numero due al mondo. Più equilibrato il terzo set che Darderi è riuscito a portare al tie-break, ma Sinner ha giocato in grande crescita l’ultima parte della partita giocando in accelerazione come sa fare lui. Ma nel tie-break finale Darderi è cresciuto molto ed esce comunque a testa alta dal torneo. Sinner sta migliorando ancora nel servizio e lui stesso lo ha ammesso alla fine del match: “Ho lavorato molto sul servizio, ma si può fare ancora meglio. Sto lavorando anche su altri aspetti, come per esempio la discesa a rete e cercare nuovi colpi per cercare di essere più imprevedibile”. Il prossimo avversario di Sinner nei quarti di finale uscirà dalla sfida tra Ben Shelton e Casper Ruud.