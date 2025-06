Modric (piace al Milan) e gli altri, campioni senza contratto

Il Milan pensa a Modric, campione croato che ha chiuso con il Real Madrid. Va verso i 40 anni ma è integro ed è il nome più in vista tra quelli dei campioni senza contratto in questa estate di calciomercato

Il Milan pensa intensamente a Luka Modric. Una suggestione di mercato basata su una reale possibilità, quella di arrivare al centrocampista croato senza dover passare da alcuna trattativa con un club. Modric, che va verso i 40 anni d’età, si è appena salutato con il Real Madrid ed è libero di accasarsi per l’ultimo tratto di una carriera straordinaria, vissuta sempre in prima linea. Unica esigenza: preparare il Mondiale della prossima estate che segnerà quasi certamente l’atto conclusivo della sua parabola.

Modric è un giocatore fisicamente integro e dotato di un’intelligenza enorme. Nell’ultima stagione con il Real Madrid non è stato al centro del progetto di Ancelotti – non poteva essere diversamente – ma ha comunque accumulato 2.864 minuti in campo spalmati in 57 presenze. Non male per un ‘vecchietto’ che ha anche il cuore rossonero. Notizia, questa, non nuova visto che le foto da bambino in maglia Milan avevano fatto il giro del mondo già all’epoca dei primi, infruttuosi, abboccamenti. Nel 2018 ci aveva provato l’Inter senza, però, riuscire ad arrivare a dama.

Modric al Milan, perché è una buona idea

Partendo da questi presupposti, Modric può essere una buona occasione per il Milan che è a caccia di esperienza, carisma e cultura del lavoro e della vittoria dopo un’annata disastrosa dal punto di vista sportivo. Tutte doti che il croato porta in eredità con la sua sola presenza dentro uno spogliatoio in cerca di punti di riferimento.

In campo sarebbe utile per mettere ordine alla manovra del calcio di Allegri, schierato nei tre di centrocampo nel ruolo di regista così da riportare Fofana là dove si è sempre abituato a stare e, cioè, nella funzione di mediano che con la sua fisicità copre entrambe le fasi. Il Milan avrà solo campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana da gestire e il gap generazionale, visto il minutaggio al Real Madrid, potrebbe non essere un problema.

Di contro c’è, ovviamente, l’idea di affidarsi a un calciatore senza alcuna prospettiva anagrafica. Non un progetto a lungo termine, forse nemmeno medio, ma un colpo secco per accorciare la strada verso il ritorno alla competitività. RedBird dovrebbe fare una deroga enorme alle abitudini di casa, però è anche vero che il disastro dell’ultima stagione è stato così profondo da autorizzare qualsiasi intervento d’emergenza.

Tutti i campioni con il contratto in scadenza nel 2025

Modric non è l’unico campione con il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. Gli altri pezzi pregiati finiti sul mercato a parametro zero sono Kevin De Bruyne, preso dal Napoli per rafforzare la rosa di Conte, e Jonathan David, attaccante del Lille su cui ha messo gli occhi mezza Europa – Serie A compresa – e che ha dalla sua l’età giovane e il talento messo in mostra nella Ligue1 francese.

Altri nomi? Sané del Bayern Monaco, Jorginho e Partey dell’Arsenal, Azpilicueta dell’Atletico Madrid, Lindelof del Manchester United, Lucas Vazquez del Real Madrid. Non tutti sono affari, per alcuni la carta di identità pesa davvero tanto, ma possono rivelarsi occasioni per club che abbiano bisogno di inserire esperienza in progetti giovani.