Calciomercato, ecco perché l’Inter vuole Lookman (e può prenderlo)

L’Inter ha scelto Ademola Lookman per consegnare a Chivu il rinforzo che serve in attacco. Un assalto deciso all’attaccante esterno esploso nell’Atalanta di Gasperini e trascinatore della Dea nella storica conquista dell’Europa League nel maggio 2024. Acquisto che aggiungerebbe qualità ed esperienza al reparto offensivo e darebbe peso all’idea del nuovo tecnico di cambiare i codici di gioco di una squadra abituata da un quadriennio ad esprimersi con due punte ed esterni molto offensivi.

Gli uomini mercato dell’Inter hanno lavorato sotto traccia per diverse settimane prima di uscire allo scoperto. Tempo impegnato per trovare un accordo totale con il giocatore che già la scorsa estate aveva spinto per essere ceduto dall’Atalanta; allora era nel mirino del Psg, oggi è finito nella short list dell’Inter che vuole assicurarselo senza dover cedere necessariamente uno dei big dell’attacco. Non Lautaro Martinez, ovviamente, ma nemmeno Marcus Thuram che ha convissuto con una clausola da 85 milioni di euro fino alla metà di luglio.

Inter, ecco l’offerta per Lookman

I vertici dell’Inter hanno stanziato per l’operazione Lookman una cifra tra i 40 e i 45 milioni di euro, una parte dei quali (circa 5 milioni) attraverso bonus legati ai risultati di squadra e al rendimento del giocatore. L’accordo con il nigeriano è stato trovato da tempo e prevede un contratto quinquennale da 4 milioni di euro netti a stagione che, grazie agli effetti del Decreto Crescita, si traducono in meno di 6 lordi. Costo complessivo in linea con la politica nerazzurra dettata da Oaktree che ha dato a Marotta e Ausilio un budget da investire sul mercato chiedendo, però, di puntare su giocatori giovani e con uno stipendio sostenibile.

Ecco perché l’Inter può permettersi Lookman senza vendere Thuram

Alla fine della stagione l’Inter ha salutato per scadenza di contratto Arnautovic e Correa, due giocatori che hanno inciso poco in campo ma che avevano un discreto peso a bilancio. Quanto? Tra ammortamento del cartellino e stipendio, rispettivamente 9,8 e 15 milioni di euro per un totale di quasi 26. E’ vero che nel frattempo è stato acquistato dal Parma Bonny e promosso in prima squadra il giovane Pio Esposito, comunque con esborsi limitati, ma Lookman alle condizioni che l’Inter vuole ottenere non andrebbe oltre i 15 milioni tra ammortamento e ingaggio lordo. E alle viste c’è anche l’uscita di Taremi con il suo stipendio da 6,5 lordi.

Il mercato interista nella prima fase ha portato a Chivu anche Luis Henrique, Sucic e il riscatto di Zalewski. Poi ci saranno le cessioni e va conteggiato anche il risparmio dato dal passaggio da Simone Inzaghi a Chivu oltre alla chiusura di un bilancio in attivo come da tempo immemore non accadeva dalle parti della Milano nerazzurra.