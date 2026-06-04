Leclerc: “Amo troppo la Ferrari e non ho mai valutato altre offerte”

Montecarlo è casa sua e Charles Leclerc arriva al gran premio di Monaco fresco di rinnovo con la Ferrari. La stagione iniziata da poco non è andata come il monegasco sperava, ma per il futuro c’è ottimismo, Charles è convinto che la sua SF-26 possa crescere e avvicinarsi alla Mercedes assoluta dominatrice delle prime gare con un Kimi Antonelli astro nascente della Formula 1 che sta dominando il Mondiale ploti grazie al suo talento e a una Mercedes più veloce di tutti. Leclerc ha rilasciato una lunga intervista a motorsport.com nella quale ha spiegato perchè ha deciso di restare in Ferrari: “Credo che ogni rinnovo venga sempre valutato con la dovuta attenzione e, in questo caso, non è stato diverso rispetto ai precedenti. L’aspetto principale è credere nel progetto. Per quanto riguarda l’amore che provo per questa squadra, non è più qualcosa che devo mettere in discussione; quindi, da quel punto di vista non ho dovuto riflettere molto. Poi c’è Fred (Vasseur): abbiamo una relazione unica e ho grande fiducia nel fatto che è la persona giusta per riportare la Ferrari al vertice. Ci sono anche i segnali che abbiamo visto quest’anno. Siamo dietro la Mercedes, è vero, ma vedo tanta innovazione. A Maranello c’è un gruppo che sta spingendo forte, cercando di pensare in modo diverso rispetto al passato, anche fuori dagli schemi. Abbiamo visto soluzioni inedite sulla monoposto e questo mi ha dato ulteriore fiducia, convincendomi che questa è la squadra con cui voglio stare. Quindi, oltre all’amore per la Ferrari, che è qualcosa di ovvio, c’è stato anche un ragionamento. Come è sempre accaduto in occasione di ogni rinnovo”.

Sempre Ferrari

Nessun dubbio sul fatto di voler restare un pilota di Maranello, Leclerc confessa di non aver mai preso in considerazione le offerte che arrivavano da altri team. “Non ho mai valutato davvero delle alternative. Sicuramente ci sono state delle conversazioni, anche perché dopo dieci anni in questo paddock si creano relazioni che vanno oltre il semplice ambito professionale. A volte ci sono discussioni che considero naturali, ma posso confermare che sono questioni che riguardano molto più Nicolas che me. Per quanto mi riguarda, e ci tengo a dirlo, ciò che volevo fare è sempre stato molto chiaro”. Quando il nuovo accordo con la Ferrari scadrà Leclerc avrà 31 anni, ma quel momento è ancora troppo lontano e Charles non vuole ipotizzare il suo futuro: “Amo questo sport e mi ritengo molto fortunato a poter fare ciò che sto facendo. Però è difficile avere una visione chiara del futuro, immaginare come mi sentirò tra due, tre, cinque o dieci anni. Dipende da tante cose. La Formula 1 è sempre stata la cosa più importante della mia vita, ma sono anche una persona che ama la famiglia e oggi non so dove sarò o quale sarà la mia situazione tra qualche anno. Potrebbero esserci aspetti in grado di influenzare la mia visione generale”.

Più vittorie

Otto vittorie in otto stagioni, non può essere un bilancio soddisfacente per un pilota ambizioso come Leclerc, in alcuni momenti (soprattutto l’anno scorso) parso un po’ frustrato per non poter competere con i migliori. “Sicuramente mi piacerebbe avere più vittorie e mi piacerebbe aver vinto un Mondiale. Sono cose che ancora non ho. Però ho avuto la possibilità di correre per la squadra che mi ha sempre fatto sognare. E penso anche alla lealtà nei confronti delle persone che mi hanno aiutato in un momento cruciale della mia carriera, permettendomi di arrivare dove sono oggi. Se la Ferrari non avesse creduto in me, non so se sarei qui adesso. È una cosa molto importante per me. Certo, nel mio curriculum mi piacerebbe avere più successi, ma credo che tutti vogliano sempre qualcosa in più, anche quando hanno già vinto tanto. È vero che le vittorie e il titolo mondiale sono ciò che mi manca e che vorrei conquistare. Spero accada presto”.