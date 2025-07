Vlahovic e gli altri, il mercato Juventus ostaggio degli errori del passato

Da Dusan Vlahovic, con un contratto fuori misura per le attuali esigenze di bilancio, a Theun Koopmeiners, passando per Nico Gonzalez e Douglas Luiz. Il mercato della Juventus nell’Anno Uno dopo la fine della breve era di Cristiano Giuntoli è ostaggio degli errori del passato. Una matassa ingarbugliata i cui effetti si scaricano sulla gestione attuale che Damien Comolli, chiamato da John Elkann a costruire un nuovo progetto sportivo ed economico, deve provare a districare per avere margini di intervento a completamento della rosa da mettere a disposizione di Igor Tudor.

Che l’estate scorsa la Juventus avesse speso tantissimo, purtroppo per i tifosi bianconeri anche male, Panorama lo aveva segnalato per tempo facendo i veri conti in tasca al mercato di Giuntoli e Thiago Motta. Ora la realtà è sotto gli occhi di tutti, soprattutto perché alcuni dei principali investimenti non hanno reso dal punto di vista tecnico e la nuova Juventus avrebbe bisogno di liberare risorse per poter comprare.

Juventus, quanto pesano a bilancio i flop di mercato

Operazione difficile da compiere perché l’eredità del passato è pesante. Solo prendendo in considerazione Vlahovic (acquisto di Arrivabene nel gennaio 2022), Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez il peso a bilancio sulla prossima stagione supera gli 88 milioni di euro tra ammortamento cartellini e stipendio lordo. Una montagna di denaro da scalare obbligatoriamente per poter mettere mano agli acquisti a partire dall’attaccante da affiancare a Jonathan David, primo colpo di Comolli.

Significa che per alleggerirsi dell’incidenza di questi giocatori sui conti del club per il 2025/2026, liberando risorse, i dirigenti della Juventus dovranno trovare soluzioni molto articolate, che evitino minusvalenze dolorose per una proprietà che continua a immettere soldi (e si è già detta disponibile a farlo in futuro) e incontrino anche il gradimento dei diretti interessati. Nel caso di Vlahovic, a un anno dalla scadenza del contratto e con uno stipendio da 12 milioni netti e senza la volontà di prolungare per spalmare, l’impresa sarà improba.

Vlahovic, quanto costano stipendio e ammortamento

Dusan Vlahovic, arrivato a Torino nel gennaio 2022, ha un peso sul bilancio che è ancora di 19,5 milioni di euro. Al di sotto di questa cifra la Juventus è obbligata a segnare una minusvalenza. L’incidenza complessiva sale, però, a 42 milioni di euro sommando lo stipendio lordo, senza i benefici del Decreto Crescita. Il serbo è un separato in casa, non ha legato con Tudor dopo essere stato messo ai margini da Thiago Motta una volta preso Kolo Muani in prestito dal Psg.

Koopmeiners, quanto costano stipendio e ammortamento

Theun Koopmeiners è stato acquistato nell’estate 2024 dall’Atalanta e a bilancio ha un costo storico di 53,3 milioni di euro, eventuali bonus esclusi. Essendo il suo contratto quinquennale, l’ammortamento è di 10,2 milioni a stagione e il peso comprensivo dello stipendio lordo stimato in 5,9 milioni di euro per un totale di 16,1 milioni.

La prima stagione bianconera dell’olandese è stata contraddistinta da un rendimento negativo tra infortuni e fraintendimenti tattici. In tutto 44 presenze , 5 gol e 3 assist e 3.001 minuti in campo. In caso di cessione, la cifra da tenere a mente per valutare eventuali plusvalenze o minusvalenze è 41 milioni di euro.

Douglas Luiz, quanto costano stipendio e ammortamento

L’operazione Douglas Luiz, giugno 2024, è stata correlata alla cessione di Illing-Junior e Barrenechea all’Aston Villa. E’ vero che la partenza dei due giovani ha abbattuto l’esborso immediato, ma alla fine il brasiliano è costato circa 50 milioni ai bianconeri che significa un peso stagionale di 9,7 cui si aggiungono i 9,2 dello stipendio lordo per un totale di 19.

Douglas Luiz è stato il vero flop dell’ultimo mercato. Non ha trovato spazio con nessuno dei due allenatori che si sono susseguiti sulla panchina e ha messo insieme solo 27 presenze con 877 minuti in campo.

Nico Gonzalez, quanto costano stipendio e ammortamento

Nico Gonzalez è stato prelevato dalla Fiorentina per 33 milioni di euro più una serie di bonus legati a risultati personali e di squadra. Il suo peso stagionale per l’ammortamento è di 6,6 cui si aggiunge lo stipendio lordo con Decreto Cresciita da 4,7 per un totale di 11,3. La cifra da tenere in considerazione per un’eventuale cessione definitiva è 26,4 milioni di euro.