In Austria un sorriso per la Ferrari. Leclerc in prima fila dietro a Norris

Una mattinata dedicata al lavoro sul tempo sul giro per ottenere il meglio nelle qualifiche e alla fine di una giornata emozionante Charles Leclerc conquista la prima fila con la sua Ferrari. Partirà al fianco della Mc Laren dell’imprendibile Lando Norris sul circuito di Spielberg, quello di proprietà della Red Bull che però ha clamorosamente fallito in casa sua con Max Verstappen soltanto settimo e molto polemico con il suo team tanto da definire “inguidabile” la sua macchina. La Ferrari esce invece molto soddisfatta per i risultati delle prove ufficiali, non solo per il secondo tempo di Leclerc ma pure per il quarto ottenuto da Lewis Hamilton. Per l’inglese è il miglior risultato di questa stagione, da quando guida la Ferrari non era mai riuscito infatti a qualificarsi in seconda fila.

I segnali positivi dal Q2

Che la Ferrari fosse molto veloce sul circuito austriaco si era capito nel Q2 quando i tempi di Leclerc e Hamilton erano di poco superiori a quelli delle Mc Laren nonostante i piloti di Maranello avessero utilizzato gomme usate. Quando poi nel Q3 il monegasco e l’inglese hanno potuto utilizzare treni di gomme nuove il distacco da Norris e Piastri si è ulteriormente ridotto tanto che Charles è riuscito a infilarsi tra i due piloti della scuderia leader (che ha anche ingaggiato l’ex presidente del Cavallino Luca di Montezemolo tra i direttori della Holding che controlla il settore auto e partecipa al team di Formula 1) sfiorando la pole position a soli 5 decimi da Lando Norris. Soddisfattissimo ovviamente il pilota della Ferrari: “Sono molto soddisfatto, era da tanto tempo che non disputavo una qualifica come questa; l’ultima volta che abbiamo conquistato la prima fila è stato forse a Monaco. Nel complesso per noi è difficile però il team sta continuando a spingere, abbiamo portato nuovi pezzi questo weekend; non fa sicuramente la differenza rispetto agli altri però siamo sicuramente più vicini. Sono comunque molto contento del mio giro, sappiamo di avere una macchina migliore in gara rispetto alla qualifica per cui spero di poter mettere più pressione alla McLaren. Non ho la macchina per fare un giro come quello di Lando, ha fatto un giro incredibile. Congratulazioni a lui, speriamo di dargli filo da torcere”. Kimi Antonelli non è riuscito ad andare oltre la nona posizione con la Mercedes.